中泰料今年港股走勢屬Ｎ型上行　挑戰23900點　上半年留意4大主題

中泰國際指出，受惠於盈利增長及風險溢價下降，預料港股在2023年表現可較A股及美股為佳；走勢上為N型波動性上行，估值提升有限，全年波幅介乎17000至23900點，相當於預測市盈率介乎9.5至11.5倍。該行認為在今年上半年，投資者可留意電訊﹑金融﹑可選消費及醫療保健等行業。



該行指出今年港股相對表現將優於A股及美股，主要由盈利增長及風險溢價下降所推動，全年走勢呈N型的波動性上行，但估值提升有限。首先，中國穩增長、促消費、保交樓的要求大幅提升，防疫優化亦打開中國經濟復蘇的空間，有利企業盈利加速復蘇。第二，2021年以來針對平台經濟、地產、教培等一系列監管及整頓政策出現積極轉向，降低港股的風險溢價，提振投資者信心。此前低配港股的外資有回補倉位的壓力，成為港股的增量資金來源。第三，美聯儲加息週期接近尾聲，分母端無風險利率對估值的擠壓將大幅紓緩。

該行進一步指出隨著下半年通脹進一步下行，而美國經濟衰退壓力漸增，市場對美國聯儲局減息要求增加將推動美債無風險利率下行，美匯指數下行亦為港股帶來增量流動性與估值修復的動力。該行認為2023年港股的風險主要將來自外部由聯儲局過度加息或高利率引發的金融市場流動性風險，從而外溢至港股市場。總體上，對港股中期看多，但要注意二季度港股將面臨來自基本面驗證的調整壓力，建議把握港股調整機會吸納，預計全年恒生指數高低波幅在17000至23900點，相當於2023年9.5倍至11.5倍預測市盈率。

下半年可關注兩大主題

行業配置上，港股2023年上半年推薦電訊、金融、可選消費及醫療保健，下半年可關注科技、工業及材料。主題投資可關注﹕1）國企改革及國企估值提升如電訊、保險、煤炭、石油等國企央企；2） 產業安全及數字經濟例如重型工業、新能源車、汽車零部件、儲能、電力及清潔能源設備、雲計算、人工智慧。