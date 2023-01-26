港股兔年紅盤高開高收　全日升522點重上225關　創逾十個月高

港股虎年十分「跳脫」，高低位達一萬點，全個虎年則跌1758點或7.4%。



【16：10】

恒生指數全日升522點，以全日高位22566點收市，創逾10個月高，成交額1,195.55億元。

恒生科技指數表現更佳，升幅達4.26%，收報4763點。

小米（1810）全日升逾12％，報13.34元，成交額20.13億元，為表現最佳藍籌。

「蔚小理」全線升超一成，比亞迪（1211）升6%。

特斯拉概念股造好，力勁科技（0558）收漲兩成；贛鋒鋰業（1772）漲超8%；億和控股（0838）漲超6%。

【14：45】升幅擴大至近500點

恒生指數午後升幅持續擴大，升幅接近500點，盤中高見22525點，成交額超過900億元。

小米（1810）升幅顯著，暫時升逾11%，報13.22元。

新能源車板塊漲幅擴大，蔚來（9866）漲近13%，理想（2015）漲11.3%，小鵬（9868）漲10%，比亞迪（1211）漲近7%。

不過，個別股份走弱，金沙中國（1928）暫跌4%，報28.7元。

【12：00】半日升381點

恒生指數中午收報22426點，升381點或1.73%。恒生科技指數升3.16%，報4713點。

成份股方面，小米（1810）升幅最強，半日升逾9%，報12.96元。至於手機設備股同樣造好，舜宇（2382）升逾6%；瑞聲（2018）升2.5%。

美國電動車製造商Tesla持續反彈，造車新勢力繼續向上，蔚來（9866）升11.5%；理想（2015）升10%；小鵬（9868）升7%。



【10：03】影院股抽高

影院股上升，當中IMAX中國（1970）今早急升，暫飆10%，見一年高。貓眼娛樂 （1896）抽高逾7%，亦見一年高；阿里影業 （1060）亦升近半成，新報0.7元。

2023年內地「春節檔」（1月21日至27日）總票房（計及預售）突破60億元，機構預測檔期總票房有望突破90億。

【09：22】恒指紅盤高開341點

今日大年初五﹙26日﹚，為港股兔年第一個交易日，恒指高開341點，報22386點，科指升93點或2%，報4662點。至於滬深股市今明兩日繼續新春假期休市，下周一復市。

藍籌股中科技股領先，騰訊（0700）重上400元大關，開市升2%，阿里巴巴（9988）、美團（3690）及京東（9618）升逾1%-2%。