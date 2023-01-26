內地全面開放指日可待　九倉看高一線｜許繹彬

踏入兔年首個交易日，筆者在此祝各位「兔氣揚眉，身體健康，一世富有，代代無憂」！

香港在這悠長的農曆新年年假，與過去兩年對比，確實有大不同的感覺，維園行花市，黃大仙上香，車公廟參拜，大埔林村許願樹，全部因為不設人流限制的關係，四處歌舞昇平，市面上個個笑逐顏開，齊齊歡度佳節，一洗往年的頹風，此情景相信是所有港人的願望，祈求未來港人不再受任何事情拖磨，一起重建香港經濟，重振香港的繁榮。

談回香港股票市場，全球股市在香港及中國股市休戰的情況下，總算生性，尤以美股，完全沒有作出任何調整，反而節節上揚；此外，美聯儲官員指，有證據顯示通脹壓力將在今年進一步放緩，預期上半年將會放慢加息步伐，亦有傳下周的議息會議只會加四分一厘，更有可能在會議上決定什麼時候停止加息；如此傳聞屬實，意味著困擾全球的美息美債，以及令全球匯市股市陷於困苦的年代，有望終於獲得解脫。

內地和香港正在復常的步伐上，因此，因復常而令股市上落的力度，相信已不像從前般雀躍；反而上半年息口的去向，以及復常後的經濟數據，可能會為股市帶來波浪，投資者在上半年必須留意。國內自由行將會重開，已是鐵一般的事實，儘管現行範圍仍有限制，但全面開放指日可待，因此受惠股中，名店林立的九倉置業（1997），或被看高一線。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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