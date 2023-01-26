本港去年12月出口跌28.9%　進口跌23.5%

政府統計處公布，去年12月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌28.9%和23.5%。

繼去年11月份錄得24.1%的按年跌幅後，12月份商品整體出口貨值為3,481億元，按年跌28.9%，創下自1954年5月跌31.3%以來最大跌幅。同時繼2022年11月份錄得20.3%的按年跌幅後，去年十二月份商品進口貨值為3,997億元，較2021年同月下跌23.5%；2022年12月份錄得有形貿易逆差516億元，相等於商品進口貨值的12.9%。

整年來說，2022年的商品整體出口貨值較2021年下跌8.6%。同時商品進口貨值下跌7.2%；2022年錄得有形貿易逆差3,958億元，相等於商品進口貨值的8%。

經季節性調整的數字顯示，2022年第四季與對上一季比較，商品整體出口貨值下跌7.0%。同時，商品進口貨值下跌6.5%。

發言人：外圍環境惡化、境陸路運輸受阻拖累表現

政府發言人表示，反映外圍環境惡化及跨境陸路運輸受阻的嚴重拖累，去年12月商品出口貨值的按年跌幅進一步擴大。輸往內地、美國及歐盟的出口均繼續大幅下跌。輸往其他主要亞洲市場的出口錄得不同程度的跌幅。

環球增長疲弱，短期內將繼續對香港的出口表現有負面影響。不過，跨境陸路運輸在近期相關限制放寬後逐漸恢復，應會抵消部分壓力。政府會密切留意情況。