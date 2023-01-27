恒指半日跌11點　內房股反彈　商湯逆市升逾12%｜持續更新

港股於昨日兔年首個交易日大升逾五百點，創近11個月高位，承接隔晚美股強勢，「黑期」今早再升逾百點。市場關注下周的央行會議，包括美聯儲和歐洲央行的政策會議。



【12：00】恒指半日跌11點

恒指半日跌11點，報22555點，成交543.8億元。科指升0.2%，報4774點。

商湯 （0020） 逆市升逾12%，阿里巴巴 （9988）跌逾1%，小米（1810）升0.15%，騰訊 （0700） 升1%。

另外，碧桂園 （2007） 、龍湖 （0960） 升逾3%。

【11：18】恒指升22點

恒指升22點，報22589點；科指升0.62%，報4792點。

微博 （9898） 升逾11%，報194元。商湯 （0020） 最新升近14%，報2.57元。

碧桂園 （2007）升近4%，中海外 （0688） 升逾1%，潤地 （1109） 跌0.75%，雅居樂 （3383） 升0.77%，龍湖 （0960） 升逾3%。

【10：00】恒指轉跌

恒指跌68點，報22497點；科指升0.18%，報4772點。

金沙 （1928） 升超1%，新濠 （0200） 升0.97%，永利 （1128）升近2%，美高梅 （2282） 升0.39%，惟澳博 （0880） 跌0.84%，銀娛 （0027） 跌0.83%。

商湯 （0020） 升逾4%，報2.36元。HPC （1742） 曾升1倍高見0.119元，最新升逾67%報0.097元，成交410萬元。

【09：20】恒指高開48點

恒指高開48點，報22614點；科指升0.48%，報4786點。

阿里巴巴（9988）升0.17%，美團（3690）升0.35%，騰訊（0700）升0.84%，小米（1810）跌0.6%。

百勝中國（9987）高開3.1%，報500元，創一年半新高。集團考慮宣派及支付季度股息，該季度應為2022年第四財季，股息為末期息，宣派需待2月8日前後的董事會決議案採納。

據以往記錄，去年宣派末期息日期為2月9日，近年第一至第三次中期息及末期息每次均派12美仙。