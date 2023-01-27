大劉私人珍藏77個Hermès手袋供慈善拍賣　總估值最高達1631萬元

人稱大劉的華置（0127）前主席劉鑾雄，除了在股壇上屢有收獲外而被譽為股壇狙擊手外，亦是藝術品收藏家。不少名畫及名牌手袋均收於大劉帳下者，更可謂多不勝數。



為何突然談及大劉的私人收藏？因為拍賣行蘇富比即將於下周一（30日）上午10時至2月9日，舉行一個名為收藏之道﹕劉鑾雄珍藏絕品手袋（第一部份）的網上拍賣活動，指出拍賣的第一部分共呈獻77件 Hermès（愛馬仕）拍品，由大劉精心挑選。蘇富比從極其稀有的金屬凱利包，到6款不同顏色和尺寸的鑽石柏金包，過去20年塑造手袋歷史的重要限量版都可以在這個系列中找到。

在1月30日至2月2日期間，會進行預約參觀展覽，另設獨立專場予收藏家鑑賞珍品。至於77個手袋，可以在蘇富比的網頁上觀賞。

總估值最高達到1631萬元

大劉一向被譽為世界級的愛馬仕手袋收藏家，這次罕有地將其諸多珍品之中的一小部分割愛，希望轉讓予品味高雅的同好。在77件珍品之中，包括估價高達200萬元的鑽石白金扣鱷魚皮Birkin手袋及其他限量版手袋，合共估價高達1,631萬元。他秉承其樂善好施的一貫作風，拍賣所得的部分收益將撥捐慈善用途。

蘇富比亦指出，今次拍賣所得收益將惠贈劉鑾雄慈善基金。劉鑾雄慈善基金及相關人士，從1991至2022年合共捐出42億元，受惠團體及項目主要涵蓋教育﹑醫療﹑弱勢社群﹑環保及文化等，受惠個案及機構逾300個。