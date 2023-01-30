恒指跌近200點失守22500點　阿里挫3.9%　碧桂園跌5.9%｜持續更新

美國上周五（27日）公布的核心個人消費開支（PCE）物價指數升幅低於預期，以及市場人士預期聯儲局本周加息幅度降至0.25厘，消息帶動三大指數於當日高收，其中反映科技股走勢的納指升幅更接近1%，跑贏道指及標普指數。今早亞太區股市普遍上揚，其中假期後復市的台股，早段勁升逾500點，重上15400點水平。



【10:15】

恒指最新報22494點，跌194點，國指最新報7667點，跌106點，科指最新報4739點，跌73點。

內房股下跌，碧桂園（2007）跌5.9%，龍湖（0960）跌3.4%。

騰訊（0700）跌2.8%，阿里（9988）跌3.9%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）跌5.5%。

【09:44】

農曆新年假期過後，內地股市今日復市，各大主要指數均上揚。上證指數最新報3285點，升20點，深成指數12184點，升203點，滬深300指數升52點，報4234點，創業板指數升58點，報2644點。

港股方面，恒指最新報22583點，跌105點，國指跌64點，報7709點，科指跌40點，報4773點。

【09:22】

恒指低開109點，報22579點，國指低開53點，報7719點，科指跌38點，報4774點。

阿里（9988）低開2.4%，騰訊（0700）低開1.8%，美團（3690）低開1.7%。

滙豐（0005）高開不足0.1%，港交所（0388）平開，友邦（1299）高開1%。