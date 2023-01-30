國泰及HK Express取消多班由2月17日至3月2日往來日本航班

國泰（0293）及旗下HK Express（香港快運）再度削減往來日本的航班。其中國泰宣布，日本當局繼續限制航空公司營運由香港前往日本之航班班次，因此公司每周只能營運72班航班前往日本，較2月原定計劃營運並經已獲當局批准的航班少12至13班。

HK Express則指出，由於日本當局繼續限制航空公司營運由香港飛往日本之航班班次，HK Express每周只能營運74班航班前往日本，較2月原本計劃並經已獲得當局批准的每周89班航班少15班。



為遵守最新限制，除已取消的航班外，國泰稱還必須取消以下由2月3日至3月2日往返香港及日本的航班：

國泰稱，會安排原定往來東京、大阪及福岡的顧客乘搭其他航班；而往來名古屋的顧客將會改為乘搭大阪的航班。另外，往來札幌的航班將如期運作。

今次國泰取消了哪些航點的航班？ 國泰取消的航點航班，包括往來名古屋﹑東京成田﹑大阪及福岡。 國泰會就取消有關航班後，作出哪些安排？ 國泰稱，會安排原定往來東京、大阪及福岡的顧客乘搭其他航班；而往來名古屋的顧客將會改為乘搭大阪的航班。另外，往來札幌的航班將如期運作。

HK Express須取消往來東京及大阪等地航班

HK Express再度取消多班由2023年2月17日至3月2日往來日本的航班（包括日本出發回程的航班）。

受影響航班：

由香港出發往日本之航班

目的地：沖繩

UO820：2023年2月18日、20日、22日、25日、27日、3月1日

目的地：大阪-關西

UO688：2023年2月17日、24日

目的地：東京-羽田

UO622：2023年2月17日至3月2日

目的地：東京-成田

UO646：2023年2月18日、21日、23日、25日、28日、3月2日

UO650：2023年2月22日、3月1日

由日本出發往香港之航班

出發地：沖繩

UO821：2023年2月18日、20日、22日、25日、27日

2023年3月1日

出發地：大阪-關西

UO689：2023年2月17日、24日

出發地：東京-羽田

UO623：2023年2月17日至3月2日

出發地：東京-成田

UO647：2023年2月18日、21日、23日、25日、28日、3月2日

UO651：2023年2月22日、3月1日

HK Express稱，受影響旅客將會收到電子郵件和短訊通知，並會獲提供下列選項：

選項1：原定目的地不變，更改出發日期／時間

•需受機位供應限制

•免費更改*

•無需支付票價差額*

•相關申請必須於原定出發日或之前遞交

•必須於2023年6月30日或之前出發

* 有關安排只適用首次申請

•選項 2：訂單全額退款（適用於單程或來回程航班均取消之受影響顧客）

•退款範圍包括航班相關之費用（已購買之寄艙行李限額、座位、機艙餐飲，以及U-First優先服務）

•相關安排申請必須於原定航班日期或之前遞交

若旅客於香港機場管理局發起的「COVID-19疫苗接種免費機票大抽獎」活動中贏取了機票禮券獎品，並經已用作兌換於2023年2月17日至2023年3月2日期間出發之航班機票，將可獲提供下列選擇：

•選項1：更改原定目的地之出發日期／時間

•需受機位供應限制

•免費更改*

•無需支付票價差額*

•相關申請必須於原定出發日或之前遞交

•必須於2023年6月30日或之前出發

* 有關安排只適用首次申請

•選項 2：退還已繳付之費用

•退款範圍只適用於航班相關之費用（已購買之寄艙行李限額、座位、機艙餐飲，以及U-First優先服務）

•相關安排申請必須於原定航班日期或之前遞交