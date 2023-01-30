外匯基金去年第四季轉賺764億元　股債皆錄投資收益

金融管理局公布外匯基金投資表現，去年外匯基金錄得2,024億元投資虧損，創歷來最大虧損，並為2015年以來再錄虧損。以百分比計，外匯基金全年蝕4.4%，創2008年以來歷年第二差。



年內，債券投資錄得533億元虧損；股票投資錄得807億元虧損，其中外地股票投資虧損612億元；本地股票投資虧損195億元。另外，由於美元在年內升值，拖累非美元資產外匯估值下調401億元。

單計第四季，由於市況好轉，外匯基金錄得投資收益764億元，當中股債投資都錄得收益。

料今年市場不如去年般不尋常

金管局總裁余偉文稱，去年投資環境波動，受累於俄烏戰爭拉高商品能源價格、影響供應鏈，以及各地央行加息，罕有市況令股債匯同時出現虧損，屬50年以來首見。

余偉文指，今年市況可能比較容易掌控，但仍有不少不明朗因素，儘管通脹回落至4%-5%，但難料能否回落至央行2%的長期目標水平，故央行將持續加息還是維持高息仍是未知之數，亦須注意市場是否已經準備就緒。

他重申，即使不明朗因素眾多，但相信2023年的市場未必會如2022年這樣不尋常。

或有私募將資金投放於加密貨幣

對於日前有報道指金管局被列為虛擬貨幣交易平台FTX的債權人，余偉文重申金管局並無直接投資於FTX，又指相關名單範圍廣泛，涉逾千家企業，當中不乏各地監管機構，亦強調FTX的代表已澄清名單部分企業與FTX並無債權人或者投資的關係。

余偉文指出，現時外匯基金並沒有禁止投資虛擬資產，但在投資不同基金、私募等都有一定彈性，當中有機會將部分資金投資在相關資產。