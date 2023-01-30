神華盈喜　預告去年可多賺43%　鞍鋼盈警料按年少賺逾9成

去年上半年商品市場相當熾熱，為資源股業績帶來支持，神華（1088）預料去年歸屬公司所有者利潤為719至739億元（人民幣‧下同），按年增加39.3至43.2%。



神華指出去年盈利錄得增長，一是集團積極貫徹落實保障能源供應政策和要求，以煤炭保能源安全，核增煤礦產能，加強生產組織，商品煤產量及售價上升；以煤電保電力穩定，新增投運機組，優化機組運行，售電量和價格增長；強化公司治理，嚴控成本增長，提升資產質量，煤電運化一體化產業鏈競爭力持續鞏固，經營業績實現增長。二是集團平均所得稅稅率同比下降。三是集團對聯營企業的投資收益按年增長。

鞍鋼去年盈利大跌逾9成

不過鋼鐵股鞍鋼（0347）去年盈利卻出現大倒退，去年歸屬公司股東淨利潤為1.56億元，較2021年經調整後利潤69.65億元，大幅減少97.76%。扣除非經常損益後的淨利潤為5,900萬元，按年大減99.15%。

鞍鋼指出去年二季度以來，受全球經濟形勢、市場供需變化以及疫情等因素疊加影響，鋼材市場呈現出需求不足，鋼材價格大幅下跌，鋼鐵行業虧損面不斷擴大的弱周期低景氣度市場行情。面對極其嚴峻的市場形勢，公司積極採取應對措施，加大銷售市場開拓力度，提升「產品+服務」競爭優勢，著力調品增效；拓展採購資源渠道，把準採購節奏，合理控制庫存，著力降採降耗；緊抓「高效率、低成本、強系統、降費用」工作主線，推動極致降本；壓實指標、落實責任、強化考核、深挖潛力，2022年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約1.56億元，但較2021年強周期高景氣度的市場行情仍呈現較大降幅。

時代集團盈喜

另一方面，從事手袋生產的時代集團（1023）盈喜，預料手袋截去年12月底止中期盈利將不少於1億港元，按年大增14倍。

公司指出，純利預期增加主要由於主要市場的新型冠狀病毒病大流行有所緩和，客戶需求反彈令本集團的製造業務收益增長；人民幣兌美元貶值而產生外匯收益淨額；以及完成出售虧損業務。

廣深鐵路去年虧損擴大

此外廣深鐵路（0525）盈警，指出按中國企業會計準則，預料去年歸屬上市公司股東淨虧損約18億至22億元，2021年同期錄得淨虧損9.73億元。

公司稱，業績預虧的主要原因包括去年客貨運輸主營業務受新冠疫情持續影響，旅客和貨物發送量均大幅下降。