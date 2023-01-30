雷軍發內部信﹕小米設兩委員會　屬公司內治理史影響深遠變革

小米（1810）董事長雷軍於內部信內指出，今年公司第一件大事為成立兩個委員會，經營管理委員會及人力資源委員會；又指出此項組織變革為「公司治理史上影響深遠的變革」。



雷軍在信內指出，公司會在今年內不斷構建強化體系能力，為未來5至10年發展打基礎，及為未來2至3年新一輪爆發做好準備。設立兩個委員會，推動公司治理專業化。

其中，集團經營管理委員會，由業務相關的集團高管、各個事業部負責人及營銷體系戰區負責人組成，統籌管理業務戰略、規劃、預算、執行及日常業務管理等。目前成員一共12位，包括雷軍、盧偉冰、手機部總裁曾學忠、大家電部總裁張峰、生態鏈部總經理陳波、互聯網部總經理馬驥、新業務部總裁朱丹、中國區總裁王曉雁、國際部副總裁向征、國際部副總裁謝子陽、財務總監林世偉、參謀長潘九堂等。雷軍將出任集團經營管理委員會主任，盧偉冰任副主任，潘九堂擔任秘書長，孫謙和馮宏華擔任副秘書長。

至於人力資源委員會統籌管理人力資源戰略、制定重大人力資源政策、審批重大組織結構調整及高級幹部任免。由雷軍和盧偉冰、總幹部部長劉德、總辦主任劉偉、總幹部部副部長金玲、人力資源部總經理王棟、中國區政委朱磊等7人組成。