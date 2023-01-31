恒生指數跌幅擴至逾200點　國指失守7500點｜持續更新

美國股市於周一（31日）低收，其中道指跌260點，納指跌近2%。今日亞太區股市普遍下跌，包括昨日勁升逾500點的台灣股市。



【11:44】

港股跌幅進一步加劇，最新報21837點，跌232點，國指報7418點，跌77點，科指跌67點，報4512點。

【11:07】

港股失守22000點，最新報21915點，跌154點，國指跌49點，報7446點，科指報4533點，跌47點。

舜宇（2382）跌4.1%，阿里健康（0241）跌3.8%。

【10:53】

港股再度失守22000點，曾低見21988點，最新報22004點，跌65點，國指跌14點，報7481點，科指跌24點，報4555點。

舜宇（2382）跌3.2%，阿里健康（0241）跌2.8%，藥明（2269）跌2.6%。

【10:04】

恒指一度轉升為跌，最新報22089點，升19點，國指最新報7506點，升10點，科指跌12點，報4567點。

藥明生物（2269）跌2.8%，康希諾（6185）挫7.7%。昨日發出盈喜的比亞迪（1211）升2.8%。

【09:48】

港股升幅曾擴大至約200點，其後收窄，恒指最新報22169點，升100點，科指升23點，報4603點，國指升41點，報7537點。

【09:45】

港股升幅擴大至約200點，恒指最新報22267點，升198點，科指升56點，報4636點，國指升81點，報7577點。

【09:28】

恒指最新報22190點，高開120點，國指高開55點，報7551點，科指升34點，報4614點。

阿里（9988）高開0.6%，騰訊（0700）高開0.7%，美團（3690）高開1.3%。

滙豐（0005）高開0.3%，友邦（1299）升0.5%。