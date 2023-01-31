港股跌幅擴大至逾300點　舜宇挫逾半成　聯通跌4.3%｜持續更新

美國股市於周一（31日）低收，其中道指跌260點，納指跌近2%。今日亞太區股市普遍下跌，包括昨日勁升逾500點的台灣股市。



【13:42】

港股跌勢在午後進一步擴大，恒指最新報21745點，跌324點，國指報7386點，跌109點，科指跌81點，報4498點。

舜宇（2382）跌逾半成，最新報103.9元，聯通（0762）跌4.3%，新世界（0017）跌3.5%。

【12:29】

港股延續上日跌幅，跌幅更接近300點，半日成交額揭近900億元。

恒指最新報21789點，跌280點，國指跌94點，報7401點，科指跌72點，報4507點，成交額為877億元。

舜宇（2382）跌4.7%，報104.3元，瑞聲（2018）跌2.2%，信利（0732）跌0.7%。

騰訊（0700）跌2.8%，報376.4元，阿里（9988）跌2.3%，報106.5元，美團（1810）跌1%，小米（1810）則逆市升1.3%。

昨日發盈喜的比亞迪（1211）曾高見251元，半日升3.2%，報247.2元，長汽（2333）跌2%，華晨（1114）升1.7%，理想汽車（2015）跌0.3%。

內房股未止跌，碧桂園（2007）跌1.7%，報2.92元，龍湖（0960）跌3%，報25.8元，中海外（0688）跌2.5%，報21.35元。

物管股方面，碧桂園服務（6098）跌2.1%，收市報21元，雅生活（3319）跌3%，中海物業（2669）跌3.6%。

金融股方面，渣打（2888）跌2.5%，滙豐（0005）跌0.2%。

【11:44】

港股跌幅進一步加劇，最新報21837點，跌232點，國指報7418點，跌77點，科指跌67點，報4512點。

【11:07】

港股失守22000點，最新報21915點，跌154點，國指跌49點，報7446點，科指報4533點，跌47點。

舜宇（2382）跌4.1%，阿里健康（0241）跌3.8%。

【10:53】

港股再度失守22000點，曾低見21988點，最新報22004點，跌65點，國指跌14點，報7481點，科指跌24點，報4555點。

舜宇（2382）跌3.2%，阿里健康（0241）跌2.8%，藥明（2269）跌2.6%。

【10:04】

恒指一度轉升為跌，最新報22089點，升19點，國指最新報7506點，升10點，科指跌12點，報4567點。

藥明生物（2269）跌2.8%，康希諾（6185）挫7.7%。昨日發出盈喜的比亞迪（1211）升2.8%。

【09:48】

港股升幅曾擴大至約200點，其後收窄，恒指最新報22169點，升100點，科指升23點，報4603點，國指升41點，報7537點。

【09:45】

港股升幅擴大至約200點，恒指最新報22267點，升198點，科指升56點，報4636點，國指升81點，報7577點。

【09:28】

恒指最新報22190點，高開120點，國指高開55點，報7551點，科指升34點，報4614點。

阿里（9988）高開0.6%，騰訊（0700）高開0.7%，美團（3690）高開1.3%。

滙豐（0005）高開0.3%，友邦（1299）升0.5%。