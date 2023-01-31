中國1月製造業PMI升至50.1　重回擴張區　非製造業PMI回升至54.4

中國1月官方製造業PMI爲50.1，較上月上升3.1個百分點，同時升至臨界點以上，製造業景氣水平明顯回升，重回擴張區。



從企業規模看，大型企業PMI升至52.3，比上月升4個百分點，高於臨界點；中、小型企業PMI分別為48.6和47.2，比上月升2.2和2.5個百分點，均低於臨界點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，新訂單指數高於臨界點，生產指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。

綜合PMI按月升10.3個百分點

另外，綜合PMI產出指數為52.9% ，較上月上升10.3個百分點；非製造業商務活動指數為54.4% ，較上月上升12.8個百分點兼勝預期。

非製造業商務活動指數若分行業看，建築業商務活動指數升至56.4，比上月升2個百分點。服務業商務活動指數升至54，比上月升14.6個百分點。從行業情況看，鐵路運輸、航空運輸、郵政、貨幣金融服務等行業商務活動指數位於60以上高位景氣區間；房地產等行業商務活動指數仍低於臨界點。

新訂單指數升至52.5，比上月升13.4個百分點，高於臨界點，表明非製造業市場需求有所回暖。分行業看，建築業新訂單指數升至57.4，比上月升8.6個百分點；服務業新訂單指數為51.6，比上月升14.2個百分點。

國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，儘管2022年工業企業利潤有所下降，但工業企業利潤上下游結構持續改善，擔國內外不穩定不確定因素仍然較多，企業經營壓力仍然較大，工業企業效益恢復仍面臨諸多挑戰。下階段，要大力提振市場信心，積極擴大國內有效需求，鞏固工業企業效益企穩回升基礎，推動2023年工業經濟運行整體好轉。