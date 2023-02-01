港股升幅午後擴大至近百點　東方海外揚逾5%｜持續更新

美國聯儲局從周二（31日）起進行議息會議，股市反彈，三大指數均升逾1%。今早亞太區股市亦承接美股升勢，其中日股升逾百點。



【13:19】

恒指最新報21904點，升97點，國指升86點，報7511點，科指升93點，報4636點。

東方海外（0316）升5.2%，百度（9888）升3.9%，吉利（0175）升3.6%。

【12:30】

港股經過連續兩日下跌後，今早回穩，半日揚60點，重上21900點。

恒指最新報21902點，半日升60點，國指升71點，報7496點，科指升78點，報4621點，成交額為799億元。

汽車股表現理想，比亞迪（1211）升5.5%，吉利（0175）升3.6%，長汽（2333）升3.6%，華晨（1114）升3.4%。

地產股亦上揚，新世界（0017）升1.7%，報23.8元，長實（1113）升1.4%。

科技股方面，阿里（9988）升1.9%，報109.6元，騰訊（0700）跌0.4%，美團（3690）升2.6%，報179.1元。

金融股表現疲弱，友邦（1299）跌2.1%，滙豐（0005）跌2.5%，招行（3968）跌2.9%。

【11:29】

港股一度轉跌，恒指最新報21864點，升22點，國指最新報7483點，升58點，科指升66點，報4609點。

比亞迪（1211）升5.7%，報259元，創科（0669）升4.5%，東方海外（0316）升4.2%。

【09:51】

恒指升幅略為收窄，最新報21892點，升50點，國指7461點，升36點，科指升20點，最新報4562點。

創科（0669）升3.3%，碧服（6098）升2.1%，銀娛（0027）升2%。

【09:25】

恒指最新報21920點，升78點，國指最新報7459點，高開34點，科指最新報4572點，高開30點。

阿里（9988）高開1.3%，騰訊（0700）升0.9%，美團（3690）高開1.1%。

滙豐（0005）低開0.8%，渣打（2888）平開。