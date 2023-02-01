本港去年經濟收縮3.5%　差過政府預期

政府統計處今日（1日）公布2022年第四季及全年的本地生產總值預先估計數字。2022年第四季本地生產總值較上年同期實質下跌4.2%，而第三季的跌幅為4.6%。本地生產總值下跌主要是由於季內對外貿易表現持續疲弱所致。

2022年全年與2021年比較，本地生產總值實質下跌3.5%，低於政府預期的3.2%。



政府發言人表示，香港經濟在2022年第四季繼續錄得明顯按年收縮。貨物出口跌幅擴大，不過私人消費回復增長。根據預先估計數字，實質本地生產總值在上一季按年收縮4.6%後，在2022年第四季下跌4.2%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在第三季下跌2.6%後，在第四季幾無變動。

實質本地生產總值在2021年明顯增長6.4%後，在2022年全年合計收縮3.5%。在外圍環境急劇惡化及跨境陸路貨運受阻下，整體貨物出口大跌。本地需求減弱，先是受本地第五波疫情影響，及後則受金融狀況收緊所拖累。不過，受惠於本地疫情趨穩，社交距離措施隨之逐步放寬，勞工市場情況改善及消費券的發放，私人消費自第二季起有見改善，尤其是接近年底時。

展望未來，預期香港經濟將在2023年復蘇。雖然先進經濟體增長放緩將繼續為香港的貨物出口帶來挑戰，但預期內地經濟會加快增長，以及跨境貨運限制放寬，應可提供一些支持。隨着旅客的隔離檢疫安排取消和香港與內地恢復通關，預計入境旅遊會強勁反彈，將支持服務輸出的復蘇。

本地方面，經濟前景隨着經濟活動從疫情中走向復常而改善，應能提振2023年的私人消費，勞工市場強勁亦將提供額外支持。固定資產投資也會受惠。

2022年第四季及全年本地生產總值的修訂數字和更詳細的統計數字，以及2023年本地生產總值實質增長的預測，將會在2023年2月22日發表2023至24年度《財政預算案》時公布。