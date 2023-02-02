內地股市疲弱　深成低收　亞太區股市紛紛上揚｜持續更新

聯儲局議一如預期加息0.25厘，主席鮑威爾強調加息周期未完結，考慮未來的加息「空間」，市場認為「放鴿」。



【15:20】內地股市低收

內地股市走勢疲弱，上證收市報3285點，升不足1點，深成收市報12131點，跌26點，滬深300收市報4181點，跌14點，創業板指數收市報2602點，跌11點。

亞太區股市方面，日股升55點，報27402點，台股升175點，報15595點，韓股升19點，報2468點。

恒指跌54點，最新報22017點，國指跌28點，報7531點，科指升23點，報4719點。

【14:22】遊戲股爆升

遊戲股爆升，博雅互動（0434）揚23%，雲遊（0484）升67.8%，IGG（0799）升4.2%，創夢天地（1119）升8%。

恒指跌13點，報22058點。

【13:53】恒指午後轉跌

港股走勢在午後逆轉，恒指最新報22051點，跌20點，國指跌15點，報7544點，科指則升42點，報4738點。

百度（9888）升幅擴大至7.5%，報155.1元，恒隆（0101）升3.7%。

海底撈（6862）跌4%，金沙（1928）跌3.7%。

【12:51】恒指半日揚90點

美國聯儲局進一步收窄加息幅度至0.25厘，刺激今早港股高開204點，惟大市在高位走勢反覆，半日升90點。

恒指中午收市報22162點，升90點，國指最新報7596點，升35點，科指升81點，報4777點，成交額為765.5億元。

科技股今早普遍上揚，百度（9888）升6.9%，小米（1810）升3.4%，京東（9618）升1.1%，騰訊（0700）升1.5%，阿里（9988）升0.5%。

手機設備股亦獲投資者追捧，舜宇（2382）升4.9%，報114.5元，瑞聲（2018）升1.9%，信利（0732）飆10.6%，高偉（1415）升2%。

醫藥股亦上揚，藥明生物（2269）升3.5%，中生製藥（1177）升4.1%，翰森製藥（3692）升3.3%，石藥（1093）升2.2%。

消費股方面，蒙牛（2319）升2.2%，報39.7元，潤啤（0291）升0.2%，海底撈（6862）跌2.8%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.3%，渣打（2888）升0.2%，友邦（1299）跌1.6%。

【11:52】港股走勢反覆

恒指於高位走勢反覆，最新報22158點，升86點，國指升30點，報7590點，科指升80點，報4776點。

百度（9888）升6.4%，舜宇（2382）升5.2%，中生製藥（1177）升5.2%。

【09：55】恒指升幅收窄至40點

港股升幅收窄，恒指最新報22112點，升40點，國指升3點，報7564點，科指升62點，報4757點。

百度（9888）升6.2%，為目前表現最佳藍籌，舜宇（2382）升3.4%，阿里健康（0241）升2.4%，新世界（0017）升2.1%，小米（1810）升1.9%。

【09：20】恒指高開204點

恒生指數高開204點，開報22276點；科指升1.4%，報4763點。

阿里巴巴 （9988） 、騰訊 （0700） 、美團 （3690） 齊升1%，百度 （9888） 再升半成，比亞迪 （1211） 升3%。