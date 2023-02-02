余偉文：今年高息環境將持續　上季負資產上升但風險可控

美聯儲公佈加息0.25厘，金管局總裁余偉文表示，加幅符合市場預期，幅度較早前放緩，但未來步伐未明確，聯儲局並已預告經濟趨勢不變，加息周期仍會持續，今年內不會減息，故預計今年高息情況將維持。市民要準備好銀行借貸利率進一步上升，作置業按揭及借貸等需要小心管理利率水平。



本港經濟方面，他表示，除了利率會有所影響外，也包括其他因素例如外貿。環球經濟今年下跌，但內地對外開關對於環球，特別是亞洲及本港經濟均有帶動作用，包括本港旅遊業及零售業均有振興作用。

上季負資產1.2萬宗創18年新高，余偉文表示，目前高成數按揭保險不良貸款率僅為0.01%，而本港整體按揭不良貸款率為0.06%，均屬於偏低，加上貸借款人有通過利息上升3厘的壓力測試，銀行資產素質仍屬良好。至於逆周期宏觀審慎監管措施是否需要調整，仍會再做觀察。

他指出，去年樓價下跌約15%，上季負資產個案涉及銀行職員及按揭保險，按揭成數一般較高達九成，導致數字上出現負資產，但涉及按揭保險，按揭證券公司審批要求也高，包括需要自住、貸款人有穩定工作及收入等保障還款能力。銀行壓力測試要求方面，目前利率按年升約2厘，仍在測試的3厘範圍內，相信借款人還款能力仍強，相較負資產，更關注其能否保持供樓能力，目前認為仍屬風險可控。

會否調整樓市措施要再觀查

至於逆周期宏觀審慎監管措施是否需要調整，會每個周期情況而定，包括樓價、成交量、宏觀經濟及失業率等，去年樓價下跌15%，但今年受惠於內地對外通關，令本港市場氣氛好轉，1月樓價及成交均有小幅上升，故是否調整會再觀察一段時間而定。