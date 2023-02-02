港股上月飈逾2000點　大漲後小回屬正常現象｜許繹彬

中國及香港的農曆春節假期後，兩地投資者在本周終於歸位，專注兔年的股市走勢。

上周港股一鼓作氣地衝上接近22800點的水平，一眾投資者滿以為國內股市重開，在北水重臨的情況下，2,000這重要關口相信是志在必得；但自古以來，股市有時真的可稱為「估市」；內地復市首天，在市場上沒有什麼壞消息之情況下，港股竟然反高潮地「低開低收」，兩日合共下挫超過800點，急速回吐至21800水平；一向為升市動力的股王騰訊（0700），更成為跌市元兇，單與上星期五（1月27日）的收市比較，已下跌超過40元，即接近10%，跌幅驚人。

上月恒指累升2061點

投資慾望一向強盛的北水，不但沒有進行掃貨，反而出現淨沽出的現象，驅使本周一（1月30日）港股的成交超越二千億元，創下近期新高，實在令人匪夷所思。筆者認為，港股在農曆新年假期前出現反常的狀況，在低成交下反而節節上升，逢關過關，如入無人之景；其實低成交下的走向一定是不可盡信，今次相信是衍生產品的好友「得勢不饒人」，在低成交下大舉推高大市，將淡友一網打盡；但在本周一，當所有外圍環境回復正常後，畢竟大市由去年低位反彈超過8,000點，在任何時候出現獲利回吐，亦不足為奇；加上，單是上月升幅，仍有2,061點之多，故此在期指結算時出現調整，相信仍是正常現象。

港股現行仍可視為大漲小回格局，投資者應時刻留意市場數據作投資部署，筆者建議先行在21600點作防守點，如市況沒有轉壞而成交依然充足下，最終受惠的，會是近期股價較為沉靜但仍算穩固的香港交易所（0388）。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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