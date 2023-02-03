中港兩地下周一起全面通關　零售股走勢個別　莎莎升2%｜持續更新

美國股市走勢個別，道指低收但納指飆升逾3%，其中宣布斥資400億美元進行回購的Facebook母公司Meta，更全日彈升逾23%。今早亞太區則普遍較疲弱，其中台股及韓股皆下跌。



【10:19】

中港兩地從下周一（6日）起全面通關，對本地消費股未見有太大刺激作用，莎莎（0178）升2%，周大福（1929）跌1.7%，周生生（0116）跌1.7%。

收租股方面，領展（0823）升不足0.1%，希慎（0014）跌0.4%，九倉置業（1997）升0.2%。新秀麗（1910）升0.9%，普拉達（1913）跌1.3%。

地產股方面，新世界（0017）跌1.2%，新地（0016）升0.6%，長實（1113）升0.2%。

【10:04】

港股跌幅擴大，曾跌逾400點，恒指最新報21600點，跌357點，國指跌131點，報7374點，科指跌70點，報4626點。

碧桂園服務（6098）跌3.7%，報19.64元，京東（9618）跌3.1%，平保（2318）跌2.8%，龍湖（0960）跌2.7%。

【09:25】

恒指低開147點，報21811點，國指低開49點，報7456點，科指跌41點，報4654點。

阿里（9988）低開1.7%，騰訊（0700）跌0.4%，美團（3690）跌1.9%。

滙豐（0005）低開1.7%。

比亞迪（1211）低開0.8%。