香港1月PMI回升至51.2　去年8月來首次重上擴張區

香港上月採購經理指數（PMI）經季節調整後，從去年12月的49.6升至51.2，顯示PMI指數於2023伊始重上50持平線，標誌香港特區私營經濟自2022年8月以來首次增長。



標普全球指出香港特區私營經濟於2023開年即重納升軌。防疫限制進一步放寬，不但刺激市場需求，也促進了企業營運，提振經營信心至歷史新高，進而令業者擴充人手﹑積極採購，以期應對訂單增長與預期的產出需要。有見於需求好轉，企業於1月將更大的成本升幅轉嫁客戶。

標普全球指出內地與香港放寬防疫政策，帶動訂單需求於1月重拾增長，有關升幅創去年7月以來最佳。出口貿易方面，計及從內地新接訂單已重見起色。

企業1月再擴產

隨著需求回升，企業於今年1月再次擴產，擴張步伐穩健，因此積壓工作量由負轉正，與5個月前情況不一樣。

標普全球表示企業對未來經濟向好存憧憬，經營信心衝至歷史新高。為配合訂單增長﹑預期銷情進一步暢量，業耆於1月時更積極採購，庫存水平亦因而提高。

1月份訂單與產量增長，惠及就業水平向上，升幅較溫和，卻是去年6月以來最佳。隨著防疫措施及出入境限制放寬，供應商的供貨表現進一步好轉，目前交貨期已連續3個月縮短，改善幅度為2021年4月以來最佳。

不過整體投入成本持續上漲。雖然通脹率已回落至3個月最低，但價格壓力仍未紓緩。工資增長與採購價格的升幅並不一致，前者呈9年多以來最高，後者則是2020年11月以來最低。企業隨需求增加而握有更大的定價能力，因此在1月更大刀闊斧地將原材料﹑運輸及工資成本，轉嫁客戶身上，從產出價格升幅呈2011年7月以來最大可見。

經營信心升至歷史高位

據最新調查結果，標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan，內地與香港防疫限制後，都在新年伊始振興增長，因此最新標普全球香港PMI預示經濟出現良好轉機。

市場對香港商品及服務需求明顯回升，推動私營企業擴張業務﹑積極採購，以及增聘人手。經營信心飆至歷史新高，進一步勾勒業界對近期業績好轉預期。從供應商月內縮短供貨時間來看，供應鏈壓力已見紓緩，對香港特區私營企業而言，亦是大喜訊。

不過產出售價通脹超出投入成本升幅，顯示定價權正移入私營企業手裡，意味價格壓力已向客戶進下傾斜，這個情況到底對客戶需求有多大影響，值得未來數月多加觀察。