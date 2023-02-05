職場亂象叢生　前輩傳心法秘笈　成就職業生涯｜知薇

真的應了「去舊迎新」這四個字，新年前後公司有一系列「乾坤大挪移」般的組織架構變動，眾人覺得有些實至名歸、有些令人撓頭。隨之而來的，是一系列親身經歷和道聽途說的變動後的副產品。

有「新官上任三把火」，急於表功和證明自己的存在價值，到處問十萬個為什麽，沒摸清情況，就迫不及待發表意見、發起改革。有城府深、潛龍勿用的，低調安靜，韜光養晦，不問不說，有時問了也不說，暗地裏觀察形勢、識別人鬼，擺好要打長期戰的陣勢。有一如既往不幹正事的，周圍湊個熱鬧，參加個會議，拍幾張合照，發些無意義的郵件，發些無關同痛癢的言，不損人，但也不成事。

眾生相裏，最具破壞力的，還算第一類人，在他們孜孜不倦的努力輸出下，難免有意無意動到其他高層的奶酪，更令原班工作團隊疲於應酬問答，活動量上去了，生產力直線下降，還有因此產生的人心碰撞和動蕩。

在這些變動下，知薇有機會請教金融職場的老前輩，如何面對一片亂象，明哲保身，甚至片葉不沾身。見慣風雨的老前輩聽完知薇的哭訴，輕松給出了幾條好建議，與讀者們分享如下。事先聲明，下述建議主要針對非體制內機構。

一，不要學第一類人，把精力放在表功討好上，把自己的快樂痛苦建立在他人喜惡上。否則，短期有甜頭，長期則有苦果。職場中人，太註重表功和討好別人（包括上司），用力過猛之余，還會受到他人陰晴喜好的牽動，導致患得患失、精神緊張和情緒波動，易失去強大內核、立場觀點騎墻，何談獨特的價值貢獻。更有甚者，刻意討好有升遷大權的人之余，勢必踩到別人的腳趾(step on others’ toes)，影響左右鄰舍的關系合作，失人心者失天下。

二，清晰自身的KPI（考核指標），專註於構建和深化自己的核心價值。與其看別人臉色、揣摩他人心意，不如專註在增強自己的專業、溝通和協調能力，堅定自己的核心，團結一些人，做成一些事，分享一些榮耀。如此，下級跟你有進步有肉吃，平級幫你有成事有彩頭，上級帶你有功成有名就，皆大歡喜，其他一切都是順其自然的結果，無需刻意邀功請賞。你的價值，各個看在眼裏，沒人可以拿走。

前輩見知薇豁然開朗，總結道：職業生涯，最終還是掌握在自己手中。練好本事，參透人性，乃基本功。不卑不亢，松弛隨緣，乃心法。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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