港股跌幅擴大至逾500點　美團及宏橋均瀉逾6%｜持續更新

美國於上周五（3日）公布1月非農業新增職位數目達51.7萬人，遠超市場人士預期。數據公布後，市場人士料聯儲局於年內減息機會降，觸發三大指數低收，其中反映科技股走勢的納指，跌幅更達1.6%。今早亞太區股市走勢各異，其中韓﹑台股市下跌，而日本股市則在副行長雨宮正佳傳獲政府接觸，出任下任行長而上揚。



【11:29】

港股跌幅進一步擴大，恒指最新報21096點，跌563點，國指跌238點，報7148點，科指跌187點，報4446點。

美團（3690）跌6.3%，中國宏橋（1387）跌6.2%，阿里健康（0241）跌6%。

【10:42】

恒指跌幅收窄，最新報21280點，跌380點，國指跌7213點，跌173點，科指跌幅135點，報4498點。

藥明生物（2269）跌6.9%，中國宏橋（1387）跌5.6%，美團（3690）跌4.6%，京東（9618）升4.3%，龍湖（0960）。

【09:36】

港股跌勢加劇，恒指曾失守21200點，最新報21219點，跌440點，國指跌192點，報7194點，科指跌155點，報4478點。

藥明（2269）跌5.2%，平安（2318）跌4.9%，周大福（1929）跌4.8%，阿里（9988）跌4.5%，阿里健康（0241）跌3.2%。

【09:25】

恒指低開311點，報21349點，國指跌144點，報7242點，科指跌118點，報4515點。

騰訊（0700）低開2.5%，美團（3690）跌2.9%，阿里（9988）跌3.7%，小米（1810）跌2.1%。

銀行股方面，滙豐（0005）升0.2%，渣打（2888）平開，友邦（1299）升1.2%。