ATMX全線下跌　恒生指數半日瀉500點　舜字挫6.6%｜持續更新

美國於上周五（3日）公布1月非農業新增職位數目達51.7萬人，遠超市場人士預期。數據公布後，市場人士料聯儲局於年內減息機會降，觸發三大指數低收，其中反映科技股走勢的納指，跌幅更達1.6%。今早亞太區股市走勢各異，其中韓﹑台股市下跌，而日本股市則在副行長雨宮正佳傳獲政府接觸，出任下任行長而上揚。



【12:33】

港股進一步下挫，半日跌500點，其中科技股更成為投資者沽貨對象。

恒指中午收市報21160點，跌500點，國指報7168點，跌218點，科指跌172點，報4461點，跌172點，成交額為766億元。

科技股為投資者沽貨對象，小米（1810）跌5%，報12.8元，美團（3690）跌5.8%，報162.7元，騰訊（0700）跌2.7%，阿里（9988）跌3.2%。

手機設備股方面，舜宇（2382）跌6.6%，報104.8元，瑞聲（2018）跌3.1%，報20.55元，信利（0732）跌3.5%，報1.36元。

醫藥股方面，藥明生物（2269）跌5.5%，報62.3元，藥明康德（2359）跌5.9%，康方生物（9926）跌7.3%，康希諾（6185）跌2.7%。

消費及零售股方面，周大福（1929）跌2%，海底撈（6862）跌2.6%，潤啤（0291）跌2.4%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.2%，報56.55元，恒生（0011）跌0.7%，港交所（0388）跌4.9%。

【11:29】

港股跌幅進一步擴大，恒指最新報21096點，跌563點，國指跌238點，報7148點，科指跌187點，報4446點。

美團（3690）跌6.3%，中國宏橋（1387）跌6.2%，阿里健康（0241）跌6%。

【10:42】

恒指跌幅收窄，最新報21280點，跌380點，國指跌7213點，跌173點，科指跌幅135點，報4498點。

藥明生物（2269）跌6.9%，中國宏橋（1387）跌5.6%，美團（3690）跌4.6%，京東（9618）升4.3%，龍湖（0960）。

【09:36】

港股跌勢加劇，恒指曾失守21200點，最新報21219點，跌440點，國指跌192點，報7194點，科指跌155點，報4478點。

藥明（2269）跌5.2%，平安（2318）跌4.9%，周大福（1929）跌4.8%，阿里（9988）跌4.5%，阿里健康（0241）跌3.2%。

【09:25】

恒指低開311點，報21349點，國指跌144點，報7242點，科指跌118點，報4515點。

騰訊（0700）低開2.5%，美團（3690）跌2.9%，阿里（9988）跌3.7%，小米（1810）跌2.1%。

銀行股方面，滙豐（0005）升0.2%，渣打（2888）平開，友邦（1299）升1.2%。