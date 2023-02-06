日圓跌穿六算　「放水派」雨宮傳掌央行　溫灼培：寬鬆幣策難維持

日圓貶值一向歸因於日本央行推行大規模寬鬆貨幣政策，不過現任行長黑田東彥將於今年4月任期屆滿，最新市場消息傳出，多年來有份策劃大規模「放水」政策的重量級人物、有「日銀先生」稱號的雨宮正佳，有機會成下任行長人選。市場推論一旦雨宮接任行長，日本央行貨幣政策將持續寬鬆，導致日圓下跌，日圓兌港元跌穿六算，新報每百港元兌5.92日圓。



黑田東彥兩個月後退任

據日經報導，日本政府已就行長接替人選，與雨宮正佳進行了接觸。市場人士認為，就保持貨幣政策連續性而言，他是最可能的候選人。報導引述政府和執政黨官員稱，政府處於敲定提名的最後階段。

雨宮有機會接任日本央行行長的消息，導致日圓下跌，日圓兌港元跌穿六算，最新每百港元兌5.92日圓。日圓兌美元亦曾下跌約1%，最新報132.2，創近一個月跌。

現任行長黑田東彥將於今年4月任期屆滿。（路透社）

雨宮正佳廿年來主導放水計劃

為何今次雨宮正佳有機會成下任行長的消息，會觸發日圓下跌。主要是源於其貨幣政策立場一向被市場視為「放水派」。

雨宮正佳從大學畢業就加入央行，在決策中心的時間已經長達數十年，更有「日銀先生」（Mr. BOJ） 的稱號，因為他在黑田 2013 年的資產收購計畫中，扮演重要角色，雨宮負責起草了日本央行大部分的貨幣政策構想，並策劃了不少非常規貨幣寬鬆政策，例如2001年的量化寬鬆政策,、2010年的全面貨幣寬鬆政策、2013年的異次元寬鬆政策以及延續至今的短期和長期利率操作（收益率曲線控制），因而被市場稱為「日銀先生」。

為何今次雨宮正佳有機會成下任行長的消息，會觸發日圓下跌，主要是源於其貨幣政策立場一向被市場視為「放水派」。（資料圖片）

不過，有一些觀察家認為，視雨宮為延續現行寬鬆政策的央行行長，或許並不公平。因為雨宮曾在去年7月表示，日銀應該「一直」思考現行超寬鬆政策的意義，而非一面倒支持量寬。

此外，對於市場傳言日本政府已作出否認，日本財務大臣鈴木俊一表示，沒有聽說關於雨宮的這個消息，並認為首相辦公室會就此作出決定。雨宮沒有回覆媒體的查詢。另一方面，除了雨宮正佳之外，前副行長中曾宏，亦被經濟學家視為行長競爭人物。二人在貨幣政策上，立場相異，中曾宏被認為在政策上略微更偏鷹派。

首相岸田文雄曾經表示，央行行長提名將在2月份。因此，短期內有關央行行長的人選，相信會成為市場討論的話題。 （Reuters）

下任人選料本月出爐

現時距離日本行長黑田東彥退任尚有兩個多月，不過首相岸田文雄曾經表示，央行行長提名將在2月份。因此，短期內有關央行行長的人選，相信會成為市場討論的話題。由於日本執政聯盟在議會中佔據絕對多數，因此日本政府提交的候選人基本不會被駁回，唯一的問題在於候選人本人是否願意接下日本央行行長一職。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培接受訪問時指出，雖然日本仍然在持續寬鬆政策，不過不會看淡日圓走勢，原因是日本央行的貨幣政策，已經是時候作出改變。他指出：「多年來日本央行持續放水大規模寬鬆，不過當地經濟仍是無明顯起色，債務壓力大，因此相信新任行長點都會有轉變」。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培表示，即使是眼下傳言中的雨宮正佳，出任央行行長，相信亦不會繼續大規模的放水寬鬆政策，因為日本核心通脹持續升溫，轉折點並未出現，央行必然要應對。（張浩維攝）

溫灼培：圓匯跌至135料有承接

他又指，即使是眼下傳言中的雨宮正佳，出任央行行長，相信亦不會繼續大規模的放水寬鬆政策，因為日本核心通脹持續升溫，轉折點並未出現，央行必然要應對。日本2022年12月消費物價指數（CPI）按年升幅進一步加快至4%，屢創逾四十年來新高。

具體措施上，他相信會是調整收益率曲線控制政策（YCC政策），料會進一步上調波動局間。於去年12月，日本央行已經出手，將十年期國債利率的波動範圍調整為±0.5%。不過，問及會否如歐美國家一樣直接加息，溫灼培則認為今年日本央行都無理由加息，因當地的債務佔GDP水平超過兩倍多，加息將令政府的利息成本急升。至於調整發債計劃，他相信機會亦不高，以免影響日本政府的財政收入。

對於日圓走勢，他估計只會再度輕微走低，而不會重演去年一樣大幅走弱，主因是市場對美國的加息預期出現轉變，聯儲加息踏入尾聲，預期再加多一次至兩次息，就會行人止步，令美元的強勢不再，因此日圓可望走穩。預期美元兌日圓跌至134、135左右，相當於每百日圓兌港元跌至5.8算左右，料會有承接力。