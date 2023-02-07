百度飆15%　港股反彈升不足80點　濠賭股逆市腳軟

美國股市於周一延續上日跌勢，其中反映科技股走勢的 納指跌幅達1%，表現明顯跑輸道指及標指。不過今早澳洲﹑日本及韓國股市卻上揚。



【17:01】

港股反彈，可是反彈力度不大，全日升幅不足80點。百度（9888）乃為表現最佳藍籌，全日升幅逾15.3%。

恒指收市報21298點，升76點，國指升42點，報7232點，科指升51點，報4516點，成交額約為1,038億元。

百度全日飆15.3%，為表現最佳成份股，收市報162.5元。其他科技股方面，阿里（9988）升1.6%，騰訊（0700）升0.8%，美團（3690）跌0.2%。

內房股亦上揚，龍湖（0960）升1.4%，碧桂園（2007）升2.2%，雅居樂（3383）升1.7%。

物管股方面，雅生活（3319）升0.9%，報9.15元，中海物業（2669）升1%，華潤萬象（1209）升0.6%，碧桂園服務（6098）升0.5%。

濠賭股回軟，永利（1128）跌0.7%，銀娛（0027）跌2.6%。

【15:08】

內地股市反彈，上證收市報3248點，升9點，深成收市報11926點，升14點，滬深300指數收市報4094點，升7點，創業板指數收市報2537點，跌6點。

亞太區股市方面，日股跌8點，報27685點，台股升8點，報15400點，韓股升13點，報2451點。

港股升幅進一步收窄，恒指升67點，報21289點，國指升34點，報7223點，科指升40點，報4505點。

【14:07】

恒指升幅在午後收窄，最新報21309點，升87點，國指升7235點，升46點，科指升52點，報4517點。

不過百度（9888）升幅卻進一步擴大至15.9%，中海油（0883）升2.5%，碧桂園（2007）升1.9%。

【12:33】

港股今早反彈，更一度重上21500點，升幅更接近300點，惟成交額不足560億元。

恒指半日升177點，報21399點，國指升81點，報7270點，科指升82點，報4547點。

科技股今早表現強勁，百度（9888）升14.4%，報161.2元，網易（9999）升2.2%，騰訊（0700）升1.8%，阿里（9988）升1.6%。

醫療股方面，阿里健康（0241）升0.8%，藥明生物（2269）升1.7%，中生製藥（1177）升0.4%。

零售及消費股方面，周大福（1929）升2.2%，海底撈（6862）升0.3%，安踏（2020）升0.8%。

地產股下跌，新地（0016）跌1.3%，報110.7元，恒地（0012）跌0.9%。

【11:14】

港股升幅擴大至逾200點，最新報21437點，國指最新報7286點，升97點，科指升84點，報4549點。

百度（9888）計劃推出名為「文心一言」，類似ChatGPT項目，刺激升13.1%，報159.3元，小米（1810）升0.8%，阿里（9988）升2.2%。

【09:55】

恒指最新報21383點，升幅擴大至161點，國指升69點，報7258點，科指升46點，報4511點。

龍湖（0960）升2.3%，阿里健康（0241）升1.9%，藥明生物（2269）升1.9%，百度（9888）升1.7%。

【09:20】

恒指高開66點，報21288點，國指高開26點，報7216點，科指報4485點，高開21點。

平保（2318）高開0.6%，阿里（9988）高開0.3%，騰訊（0700）高開1.1%。

至於滙豐（0005）則平開，港交所（0388）高開0.7%。