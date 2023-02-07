美財長耶倫﹕勞工市場強勁　經濟可免陷衰退　高盛降發生衰退機率

美國財長耶倫指出，當地勞動市場強勁，相信經濟能避免經濟衰退。



耶倫在《美國廣播公司》節目上指出，上月美國新職非農業職位逾50萬個，失業率亦為50多年來低位，因此不預期當地經濟會出現衰退。

她又指出，通脤率仍然過高，但鑒於拜登政府採取措施，包括降低汽油及處方藥成本措施，過去6個月通脹率一直向下，並且未來將會大幅下降；又指出降低通脹仍是拜登首要任務，但經濟已被證明是強勁而有韌性。

高盛調低年內經濟陷衰退機會率

大行高盛則認為當地出現衰退機會下降。該行經濟學家Jan Hatzius等指出，鑒於就業市場持續強勁及企業信心改善跡象，當地經濟衰退風險正下降，將未來12個月當地經濟陷衰退預測，由35%降至25%。

Jan Hatzius指出勞動力市場持續走強及企業調查結果改善，反映美國經濟下滑風險顯著降低，又指出上月美國公布的新增非農業職位數目逾50萬個，遠較預期理想。

高盛又指出通脹增長快速放緩，薪資增速正朝與聯儲局的2%通脹目標水平回落。Jan Hatzius指出這樣的前景支持聯儲局對經濟能軟著陸觀點，亦支持聯儲局在今年3月及5月議息會議上各加息0.25厘。

該行亦指出其他主要經濟體增速較預期快，同樣對美國有利；預料歐元區可許避免衰退，內地經濟有望迅速反彈。