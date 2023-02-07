本港去年食肆總收益按年跌6.4%　政府料入境旅遊將提振食肆業務

政府統計處今日（7日）公布，去年第四季的食肆總收益價值的臨時估計為255億元，按年升1.6%；食肆購貨總額的臨時估計為84億元，按年升1.7%。



去年全年，食肆總收益價值的臨時估計為868億元，以價值計及數量計分別下跌6.4%及9.5%；食肆購貨總額的臨時估計為290億元，按年跌4.2%。

按食肆類別分析，第四季中式餐館的總收益以價值計及數量計分別跌1.6%及4.7%。非中式餐館的總收益以價值計升2.2%，但以數量計則跌1.3%。快餐店的總收益以價值計升3.9%，但以數量計則大致維持不變。酒吧的總收益以價值計上升1.8%，但以數量計則跌2.2%。

政府料入境旅遊將提振食肆業務

政府發言人稱，受惠於社交距離措施進一步放寬，勞工市場情況改善及消費券的發放，食肆業務在第四季繼續改善。食肆總收益價值經季節性調整後較上一季進一步上升5.7%，按年比較上升1.6%。不過，反映去年初本地第五波疫情的嚴重影響，食肆總收益價值全年合計下跌6.4%。

展望未來，發言人表示，經濟活動從疫情中復常及預期入境旅遊反彈，應能提振食肆業務。預期勞工市場進一步改善，將提供額外支持。