美團跌幅擴大至逾7%　恒生指數走勢再次逆轉｜持續更新

美國股市於周二（7日）反彈，其中道指揚逾200點或0.8%，納指升幅更接近2%，遠跑贏道指。今早亞太區股市走勢個別，其中澳洲及韓國股市於早段上揚，日本股市則回落。



【10:21】

港股走勢再度逆轉，恒指最新報21214點，跌83點，國指報7164點，跌67點，科指跌86點，報4429點。

美團（3690）跌7.2%，阿里健康（0241）跌3.9%，百度（9888）跌3%，比亞迪（1211）跌2.4%。

內房股龍湖（0960）逆市揚3.5%。

能源股方面，中海油（0883）及中石化（0386）均升逾1.9%。

【09:38】

港股掉頭上揚，最新報21406點，升107點，國指升24點，報7256點，科指無升跌，報4516點。

百度（9888）跌2%，報159.2元，美團（3690）跌4%。騰訊（0700）升0.9%。

【09:20】

恒指最新報21283點，低開14點，國指最新報7219點，低開13點，科指最新報4496點，低開19點。

阿里（9988）低開0.4%，騰訊（0700）高開1%，美團（3690）低開2.9%，昨日飆升逾15%的百度（9888），亦隨他科技股走勢，低開2.8%。

滙豐（0005）高開0.5%。

內房股方面，龍湖（0960）高開1%，碧桂園（2007）平開。