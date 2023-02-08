末日博士料世界終現兩極貨幣制度　美元未來十年主導地位降

有「末日博士」之稱的魯賓尼（Nouriel Roubini）表示，世界最終很可能出現兩極的貨幣制度，隨著美元日益武器化和人民幣地位提高，美元作為主要儲備貨幣的地位很可能在未來十年相對沒落。

魯賓尼曾準確預測2008年金融海嘯，他最新在《金融時報》撰文，指出人民幣地位的抬升和美元武器化特徵，將導致美國霸權沒落。他認為，中國不斷加強與外國夥伴的人民幣交易，並認為這種情況可能會持續下去。「鑑於與中國的貿易多於美國，更多的新興市場歡迎能以人民幣交易石油，並持有更大份額的人民幣儲備。」

至於美元，自二戰後布雷頓森林體系建立以來，美元一直是主要的全球儲備貨幣。即使在20世紀70年代初期布雷頓森林體系解體，美元脫離金本位後，其作為世界貨幣的霸主地位也沒有削弱。

專家認為並無其他貨幣可取代美元

然而，鑑於美元日益武器化，以及地緣政治風險加劇，疊加央行數字貨幣（CBDC）的出現，一些人認為去美元化將加速，最終這可能會導致多極貨幣秩序和國際支付體系的形成。

雖然市場不時討論美元在全球外匯儲備中的份額一直在下降，不過質疑者認為，美元作為記賬單位、支付手段和價值儲存手段的地位，並沒有大幅下降，至少沒有其他貨幣可以取代。