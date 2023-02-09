恒生指數轉升56點 百度跌6.2%｜持續更新
撰文：張偉倫
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美國投資者對聯儲局累計加息幅度較預期高感憂慮，拖累當地股市於周三（8日）低收，其中道指跌0.6%或207點，納指跌勢更急，全日跌1.68%。
【10:56】
港股再次轉勢，恒指最新報21339點，升56點，國指升15點，報7205點，科指升5點，報4437點。
科技股方面，百度（9888）跌6.2%，報147.7元，網易（9999）跌1.8%，阿里（9988）升1.1%。
滙豐（0005）跌0.2%，港交所（0388）跌0.8%。
【09:44】
港股一度倒升，最新報21247點，跌35點，國指跌15點，報7174點，科指跌40點，報4390點。
百度（9888）瀉7.9%，知乎（2390）挫10.8%，阿里（9988）升0.8%。
平保（2318）升0.5%。
永利澳門（1128）揚3.2%。
【09:25】
恒指低開129點，報21154點，國指跌52點，報7137點，科指跌44點，報4386點。
近期熱炒的ChatGPT概念股今早回落，知乎（2390）低開8.2%，百度（9888）低開5%。阿里（9988）則平開，美團（3690）跌2.7%。
滙豐（0005）低開0.3%，渣打（2888）升0.4%，港交所（0388）跌0.7%。