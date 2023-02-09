瑞信上季稅前蝕13.2億瑞郎　預告今年錄巨額稅前虧損

瑞信公布去年第四季業績，季內稅前虧損為13.2億瑞士法郎（下稱瑞郎），按季大幅增加；淨虧損按季擴大至13.9億瑞郎。期內收入30.6億瑞郎，按季減少20%，按年跌幅更達33%。



該行亦指出信貸虧損撥備大增95.2%至4,100萬瑞郎。

全年計瑞信淨虧損72.9億瑞郎，稅前虧損32.6億瑞郎，收入減少34%至149.2瑞郎。

料改革完成度在年內可達8成

瑞信管理資產（AUM）規模按季減少7.6%，主要由於資金流走、外匯損失等影響，季內淨流出1,105億瑞郎。瑞信全年AUM減少20%至1.29萬億瑞郎，淨流出資金約1,232億瑞郎。不過該行指出3分2的資金流出集中於10月，至年底時流失規模已大減，惟仍預期資產管理業務首季錄虧損。

瑞信指出為降低風險，已拖取一系列戰略行動，可是市場環境仍具挑戰，加上涉及重組成本，預料投資銀行業務今年首季將會錄得虧損，全年亦有機會出現巨額稅前虧損，實際業務須視乎投資銀行及財富管理部分表現，以及出售非核心資產及商譽減值等因素。

該行指出自去年第4季啟動的成本改革行動，預料今年內可完成約80%。

此外為加強瑞信第一波士頓的顧問及資本市場能力，瑞信宣布收購M. Klein & Company。