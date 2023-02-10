港股跌勢午後擴大至逾400點　阿里健康瀉6.3%｜持續更新

美國股市於周四（9日）再次低收，其中道指跌近250點或0.7%，納指跌幅更逾1%。今早亞太區股市表現較個別，日股上揚，而台股及韓股向下。



【13:15】

港股跌幅在午後擴大，恒指最新報21194點，跌430點，國指跌181點，報7132點，科指跌195點，報4376點。

阿里健康（0241）跌6.3%，平安好醫生（1833）跌4.3%。

零售及消費股方面，海底撈（6862）跌2.5%。

【12:22】

港股今早受到科技股﹑內房及物管股拖累，曾跌近500點。

恒指中午收市報21237點，跌387點，國指最新報7144點，跌169點，科指跌184點，4387點，跌639億元。

物管股下跌，碧桂園服務（6098）跌7.8%，報16.3元，世茂服務（0873）跌4.5%，中海物業（2669）跌3.3%，雅生活（3319）跌3.8%。

科技股方面，阿里（9988）跌3.1%，百度（9888）跌5.9%，京東（9618）跌6.1%，騰訊（0700）跌2.3%，美團（3690）跌5%，知乎（2390）跌0.9%。

汽車股方面，比亞迪（1211）跌3.7%，報240.2元，吉利（0175）跌2.8%，長汽（2333）跌3%。

醫藥亦處於弱勢，藥明生物（2269）跌3.9%，藥明康德（2359）跌4.4%，康方（9926）挫4.6%，百濟神州（6160）跌3.9%。

金融股方面，渣打（2888）逆市飆8.3%，滙豐（0005）升0.3%。

【11:37】

港股跌幅進一步擴大，最多曾跌480點，恒指最新報21239點，跌384點，國指跌166點，報7146點，科指跌176點，報4395點。

碧桂園服務（6098）跌7.2%，申洲（2313）跌5.7%，百度（9888）跌5.5%，京東（9618）跌5.3%。

【10:43】

港股跌幅進一擴大，恒指跌21367點，跌256點，國指跌123點，最新報7189點，科指跌4433點，跌138點。

碧桂園服務（6098）跌6.3%，京東（9618）跌5%，百度（9888）跌4.9%，阿里健康（0241）跌4.5%。

【09:43】

港股跌勢加劇，恒指最新報21513點，跌110點，國指跌60點，報7253點，科指跌70點，報4501點。

小米（1810）跌1%，阿里（9988）跌1.3%，百度（9888）跌4.6%。昨日大跌的知乎（2390）今早反彈，升2.7%。

渣打（2888）升幅收窄至7.2%，報70元。

海底撈（6862）跌0.6%。

【09:28】

恒指最新報21559點，低開64點，國指低開41點，報7272點，科指最新報4509點，低開62點。

百度（9888）續向下，低開3.4%，京東（9618）同樣跌3.4%，昨日上揚的小米（1810）今早亦回落，最新報13.32元，低開1.5%。

有傳中東金融機構繼續對收購渣打（2888）感興趣，今早高開11.2%，滙豐（0005）高開0.7%。