中國1月通脹升幅擴大至2.1%　符預期　機票價按月升20%

中國1月通脹（CPI）升幅擴大至2.1%符預期，1月份扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲1%。國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，1月份，受春節效應和疫情防控政策優化調整等因素影響，居民消費價格有所上漲。



按月比較，CPI由上月持平轉為上漲0.8%。其中，食品價格上漲2.8%，漲幅比上月擴大2.3個百分點，影響CPI上漲約0.52個百分點。食品中，受春節等季節性因素影響，鮮菜、鮮菌、鮮果、薯類和水產品價格分別上漲19.6%、13.8%、9.2%、6.4%和5.5%，漲幅比上月均有擴大；生豬供給持續增加，豬肉價格下降10.8%，降幅比上月擴大2.1個百分點。非食品價格由上月下降0.2%轉為上漲0.3%，影響CPI上漲約0.25個百分點。

非食品中，隨著疫情防控政策優化調整，出行和文娛消費需求大幅增加，飛機票、交通工具租賃費、電影及演出票、旅遊價格分別上漲20.3%、13%、10.7%和9.3%；受節前務工人員返鄉及服務需求增加影響，家政服務、寵物服務、車輛修理與保養、美發等價格均有上漲，漲幅在3.8%至5.6%之間；受國際油價波動影響，國內汽油和柴油價格分別下降2.4%和2.6%。

PPI按年跌0.8%

至於中國1月PPI按年跌0.8%，不及市場預期，降幅比上月擴大0.1個百分點。其中，生產資料價格下降1.4%，降幅與上月相同；生活資料價格上漲1.5%，漲幅回落0.3個百分點。

調查的40個工業行業大類中，價格下降的有15個，與上月相同。主要行業中，石油煤炭及其他燃料加工業價格上漲6.2%，漲幅回落3.9個百分點；石油和天然氣開採業價格上漲5.3%，漲幅回落9.1個百分點；煤炭開採和洗選業價格由上月下降2.7%轉為上漲0.4%。