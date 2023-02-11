學生個人陳述對升學重要性日增　成升學輔導行業藍海｜June Leung

2023年將會是最後一屆DSE通識科評核，完成了自2012年以來作為四個主修科之一的歷史使命，取而代之的是公民與社會發展（簡稱「公社」）。教育局日前就公社科規定高中生必須要往內地考察之最新安排，向學校發出電郵，列出相關的網上教學資源、簡介會、專題研習等各項明細。

提供課外輔助的私營教育機構普遍認為此科只會分合格與不合格，而且連內地考察營運都由教育局一手包辦，可見已經容不下各種輔助的教育服務的生存空間。補習班沒有了、連遊學團也沒有了。然而，筆者卻另有看法，而且我們集團已經與廣東省中旅社簽訂了合作協議。

公社科或許只分合格與不合格，但其實通識科一向以來均有約90%的合格率，而且部份大學甚至會言明不計此科分數。現在的公社科為嶄新科目，樣本試卷一出，未見如傳聞中以多項選擇題為主的輕鬆試題，內容更絕不兒戲，其中M.C.只佔兩題，長題目涉及的亦不是隔靴搔癢的議題，包括問及國安法和相關條例可能引起的疑慮等；另一題則問到疫情下的「疫苗猶豫」。考生如果不理時事、不關心政府政策，隨時被「考起」。

以前通識成績不理想，其他科分數補救就是；但社會人士普遍以為公社科只是「小兒科」，萬一考生連公社科都不合格，難免會被認為是只懂死讀書而不問世事，不懂國情的書獃子。DSE向來不用常模參照（俗稱「拉curve」)，所以合格率尚為未知之數。

有人說：「補習就是販賣恐懼」，筆者雖不認同，但赤裸的現實是，隨着公社科愈來愈多詳細資料公布後，該科目為學生帶來的疑慮逐漸變得明顯，因此而帶動的相關私營服務有了新方向。教育局要求考察團的師生比例為1:10，究竟日校老師能否抽時間輔導學生完成個人習作？無可否認的是，以前一大班人上通識補習的營運模式肯定不能照辦煮碗、應用在公社科上，但因人而施的輔助服務也許大有需求。

內地升學輔導產業紅紅火火

雖然公社科沒有了「5**」評級，但如果這些體現國情的個人習作做得出色，同樣可以打造漂亮的「5**」個人陳述（Personal Statement）。現今世界百強大學單看公開考試成績而取錄學生的比例愈來愈少，看重Personal Statement及面試表現的世界名校反之增加。讀好公社科不只為取得好成績，內地考察也不只為符合科目合格要求，相關的產業鏈不容忽視。

筆者就在國內見過打造輔導升學平台的創辦人，他們成功集資幾十億元。歐、美、澳、紐、內地升學輔導的產業紅紅火火，香港也方興未艾，但過往只針對海外升學，服務對象也多為國際學校學生，本地及國內升學的個人背景提升卻是個藍海。

【經濟專欄】琪聞琪事．梁賀琪 June Leung｜精英匯集團主席

作者介紹﹕八十年代末畢業於香港大學文學院翻譯系。投身教育界超過1/4世紀。典型香港work-hard-play-hard一族。吃喝玩樂皆有要求，但不拘一格，法國菜也好、街頭小吃也好；欣賞歐洲名牌，也愛土產國貨；看Wuthering Heights看Netflix，亦愛《紅樓夢》。性格有點分裂，但矢志不渝做教育。

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