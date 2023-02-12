林奮強細述香港「前世今生」　超級聯繫人危與機並存｜林子傑

新春過後，我最期待的活動是香港黄金五十創辦人林奮強先生，於饒宗頤文化館開幕十週年的「香港的前世今生」講座。

林先生于 2011 年創辦香港黃金五十（獨立非牟利政策研究組織） 時，他邀請了一群 80 後（包括筆者）加入他的政策研究團隊，引領我們為香港打造屬於自己和其他年輕人的未來。

黃金五十的核心信念是：香港最好的 50 年在我們的未來，而不是過去。 當時香港並不缺乏機會，在 2010 至 2015 年期間，家庭入息中位數上升近四成，零售銷貨值大增近五成，政府亦連年盈餘, 但卻因為種種原因未能在土地供應、醫療及教育設施等基礎設施方面進行投資擴容，而導致不少可以令香港再上一層樓的機遇流失。

上一次參加林先生的公開演講已是疫情前，闊別多時，他的見解如以往一樣，非常獨到並有紮實的基本面分析和硬數據的支持。 現時社會各界必須了解香港面對問題的迫切性，萬眾一心才能為香港釋放自身應有的價值。在經歷過去幾年疫情的磨難後，現場觀眾當日分享了不少他們對香港未來的疑問和訴求，現場交流充滿了感動和同理心。此外，林先生還邀請了前團結香港基金高級研究員曾維謙先生(也是黃金五十80後成員)作為聯合主講人，這一個跨世代又有默契的組合，在當天擦出了不少火花。

受惠於國家的經濟發展，現時本港的股票市場市值是本地生產總值的 15 倍，冠絕全球，突顯香港作為世界金融中心的獨特優勢。（資料圖片）

回顧過去

2022 年環球經濟疲弱，地緣政治局勢動盪，全球多處通脹創新高，各國政府財赤問題愈見嚴重，民不聊生。

香港的情況也不例外, 香港金融管理局外匯基金在去年，錄得歷年來最多的2,024 億港元投資虧蝕, 實質本地生產總值比 2018 年收縮了逾 5%，政府財政儲備亦由2020年初最高近 1.2 萬億港元,下跌至最新的約 7,000 億元。至於勞動市場，本港的勞動人口亦從高位收縮了逾 25 萬，幅度高達 6.5%。

香港獨特之處

雖然近年環球經濟放緩，但中國的結構性增長趨勢仍然強勁。過去 7 年，國家對全球經濟增長的貢獻比 G7 各國的總和還要高。受惠於國家的經濟發展，現時本港的股票市場市值是本地生產總值的 15 倍，冠絕全球，突顯香港作為世界金融中心的獨特優勢。

展望未來 - 危和機同時並存

林先生認為，回歸至今，現屆政府的執行力最強，能有效落實行政主導及有望帶領香港由治及興。由於現時地緣政治的嚴峻形勢，香港更可以充分發揮背靠祖國、聯通國際的「一國兩制」獨特優勢，在國家防疫政策放寬的時機下，在這百年一遇的大變局中，把握香港作為「超級聯繫人」(super connector)的獨特歷史地位和使命。由此，香港作為國際都會的光輝，仍然觸手可及。

但需要留意的一點是，由西向東移的大勢難以逆轉，香港必須致力保持競爭力。新加坡、深圳和上海等，都正力爭亞洲區內國際金融中心的地位。若香港不把握機會增建住宅、醫院、安老院、大學、科研及各項商業硬件, 機遇跟以往一樣必將外流。

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。

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