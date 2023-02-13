滬深股市高收　亞太區股市紛紛低收　港股跌88點｜持續更新

美國股市於上周五（10日）走勢個別，其中道指上揚169點，反映科技股走勢的納指則下跌。亞太區股市今早表現疲弱，其中日本股市早後更挫逾300點。港股方面，領展（0823）於上周五宣布供股集資188億元，供股價為44.2元，較上周四（9日）收市價折讓29.6%，今早復牌。



【15:07】

內地股市高收，上證收市報3284點，升23點，深成收市報12113點，升136點，滬深300指數收市報4143點，升37點，創業板指數收市報2573點，升28點。

亞太區股市低收，日股跌243點，報27427點，台股跌42點，報15544點，韓股跌17點，報2452點。

港股方面，恒指收市報21102點，跌88點，國指跌7126點，無升跌，科指跌1點，報4360點。

【13:39】

港股跌幅在午後進一步收窄，恒指最新報21145點，跌44點，國指轉升，最新報7141點，升15點，科指升2點，報4365點。

海底撈（6862）升4.4%，潤啤（0291）升3.9%，百度（9888）升2.4%，百威（1876）升2.2%。

領展（0823）跌12.9%，新世界（0017）跌6.7%。

【12:23】

港股今早受到領展（0823）供股集資188億元消息，以及多隻地產股下挫拖累，曾跌逾300點兼失守21000點。不過在消費股及百度（9888）等股份支撐下，跌幅逐步收窄，半日跌幅不足百點。

恒指收市報21090點，跌99點，國指跌8點，報7117點，科指跌22點，報4339點，成交額為606億元。

領展為今早表現最差藍籌股，半日瀉12.5%，中午收市報54.95元，成交額達18.21億元。其他房地產信託基金，以及收租股普遍向下，置富產業信託（0778）跌2.1%，九倉置業（1997）跌2.5%，希慎（0014）跌1.9%。

地產股普遍向下，新世界（0017）跌6.9%，報22.3元，新地（0016）跌2%，嘉里（0683）跌2.6%，不過嘉華（0173）卻逆市上揚，報2.96元，升1%。

消費股獲投資者追捧，海底撈（6862）升4.2%，報20.15元，潤啤（0291）升2.9%，青島啤（0168）升2%，李寧（2331）升1.5%。

科技股方面，阿里（9988）跌0.5%，美團（3690）升0.1%，騰訊（0700）跌0.5%。

【10:53】

港股跌幅進一步收窄，並收復21000點，恒指最新報21022點，跌168點，國指跌34點，報7091點，科指跌42點，報4320點。

領展（0823）跌12.2%，新世界（0823）跌5.6%，滙豐（0005）跌1%。

海底撈（6862）轉跌為升，並重上20元關，最新報20.05元，升3.7%。

【09:46】

港股跌幅收窄，恒指最新報20977點，跌213點，國指最新報7075點，跌50點，科指跌41點，報4320點。

領展（0823）跌幅收窄，最新報54.7元，跌12.9%，新世界（0017）跌8.1%，太古地產（1972）跌1.4%。

九倉系上周五（10日）發盈警，九倉（0004）跌2.4%，報18.84元，九倉置業（1997）跌3.2%，報42.75元。

【09:39】

恒指跌幅擴大至逾300點，最新報20836點，跌354點，國指最新報7019點，報106點，科指最新報4277點，跌84點。

京東（9618）跌3.9%，阿里（9988）跌2%，騰訊（0700）跌1.4%。

領展（0823）曾低見52.5元，跌14.6%。

滙豐（0005）跌1.1%。

地產股方面，新世界（0017）跌8.6%，新地（0016）跌2.9%，長實（1113）跌1.6%，嘉里（0863）跌3.1%，信和（0683）跌1.9%。

【09:25】

恒指最新報20910點，跌280點，國指最新報0740點，跌85點，科指最新報4287點，跌74點。

領展（0823）今早復牌，最新報53.4元，但開15%。

科技股方面，美團（3690）跌2.1%，最新報145元，阿里（9988）最新報101.1元，跌2.9%，騰訊（0700）低開1.1%。

吉利（0175）旗下極氪向寧德時代等投資者發行優先股，集資50.91億元，最新報11.54元，跌0.7%。