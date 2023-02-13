美國科技股反彈兼跑贏大市　市場人士﹕估值吸引及債息回落成動力

美股不少股份經歷去年大跌後，今年已收復不少失地。有市場人士指出美國國債息率下跌，及估值相對吸引有利相關股份。不過亦有市場人士認為， 本輪反彈已告一段落。



據高盛統計去年出現5至6成跌幅的科技股，今年以來股價上升21%，表現標普指數（升6.5%）為佳。其中Facebook母企Meta及Netflix，分別在今年內累升45%及18%。

MFS Investment Management全球策略師Rob Almeida指出，估值相對吸引及美國國債息下跌，均有利相關股份走勢。

料反彈走勢難持續

不過市場人士卻認為，本輪反彈似告一段落。Northwestern Mutual Wealth Management基金經理Matt Stucky認為，有些在去年用衍生工具沽空該等股份的投資者平倉，令到沽壓放緩，利好該等股份反彈。 Stucky相信，隨著沽空平倉壓力紓緩，因此該等股份反彈可能告一段落。

Greenwood Capital投資總監Walter Todd認為，有關情況不會持續下去，因為該等股份的值已經昂貴，所以此該公司的基金經理已經出售反彈力度較強的股份。