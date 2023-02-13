HK Express削3月3至30日往來香港及日本航班　涉東京等5機場航班

HK Express再次削減往來日本與香港的航班，公司指出由於每周只能營運74班往來日本至香港的航班，較原來計劃每周營運航班數目減少20至22班，為遵守該限制，除早前已取消航班外，仍會取消從3月3日至30日的航班。

公司指出，受影響的旅客將會收到電子郵件和短訊通知，可獲安排更改出發日期／時間、或全額退款。



至於受影響的航點，包括往來香港至東京成田及羽田﹑大阪﹑福岡﹑沖繩等5個機場。受影響的航班如下﹕

由香港出發往日本之航班

目的地：福岡



UO638

2023年3月5日至3月30日

目的地：沖繩



UO820

2023年3月3日、6日、8日、10日、13日、15日、17日、20日、22日、24日、27日、29日

目的地：大阪-關西



UO688

2023年3月3日、10日、17日、24日

UO850

2023年3月6日、8日、13日、15日、20日、22日、29日

UO862

2023年3月26日

目的地：東京-羽田



UO622

2023年3月3日至3月30日

目的地：東京-成田



UO650

2023年3月8日、15日、21日

UO870

2023年3月7日、14日、21日、28日

由日本出發往香港之航班

出發地：福岡



UO639

2023年3月5日至3月30日

出發地：沖繩



UO821

2023年3月3日、6日、8日、10日、13日、15日、17日、20日、22日、24日、27日、29日

出發地：大阪-關西



UO689

2023年3月3日、10日、17日、24日

UO851

2023年3月6日、8日、13日、15日、20日、22日、29日

UO863

2023年3月26日

出發地：東京-羽田



UO623

2023年3月3日至3月25日、3月27日至3月31日

出發地：東京-成田



UO651

2023年3月8日、15日、21日

UO871

2023年3月7日、14日、21日、28日

公司指出，直接透過HK Express預訂航班而受影響的旅客將會收到電子郵件和短訊通知，並會獲提供下列安排選項（適用於單程或來回程航班均取消之受影響訂單內的所有航班）：

•選項1：原定目的地不變，更改出發日期／時間 - https://hkexpress-eform.tpapac.io/HKExpress/ChangeFlight

∙需受機位供應限制

∙免費更改*

∙無需支付票價差額*

∙不准更改出發地／目的地（東京成田及東京羽田兩條航線之間的轉換除外）

∙相關申請必須於原定出發日或之前遞交

∙新的旅遊日期必須在2023年6月30日或之前完成

* 有關安排只適用首次申請

•選項 2：受影響航班／訂單全額退款 - https://hkexpress-erefund.tpapac.io/zh-HK/erefund

∙相關安排申請必須於原定航班日期或之前遞交

如旅客於香港機場管理局發起的「COVID-19疫苗接種免費機票大抽獎」活動中贏取了機票禮券獎品，並經已用作兌換於2023年3月3日至2023年3月30日期間出發之航班機票，將可獲提供下列選擇：

•選項1：更改原定目的地之出發日期／時間 - https://hkexpress-eform.tpapac.io/HKExpress/ChangeFlight

∙需受機位供應限制

∙免費更改*

∙無需支付票價差額*

∙相關申請必須於原定出發日或之前遞交

∙新的旅遊日期必須在2023年6月30日或之前完成

* 有關安排只適用首次申請

•選項 2：退還已繳付之費用 - https://hkexpress-erefund.tpapac.io/zh-HK/erefund

∙相關安排申請必須於原定航班日期或之前遞交

透過HK Express購買旅遊保險之受影響旅客需要聯絡安達保險香港有限公司（電話: +852 3191 6638 / 電郵: HKEtravel.hk@chubb.com）以了解旅遊保險有關事宜。

公司指出若客戶透過第三方或旅行社訂票，請直接聯絡代理安排更改或退款。