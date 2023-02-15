港股跌勢加劇挫353點　碧服瀉逾5%　安踏及創科均跌4%｜持續更新

美國於周二（14日）公布上月消費物價指數（CPI），按年升6.4%，升幅較預期高，3名擁有投票權的聯儲銀行行長籲當局繼續加息，以壓抑通脹。數據公布後，美股走勢個別，其中道指及標普指數結束連續2日升勢，納指卻上揚。今早亞太區股市走勢偏軟。另一方面，有線寬頻（1097）宣布提早向政府交還收費電視牌照，今早復牌。



【10:37】

港股跌幅進一步擴大，最新報20760點，跌353點，國指跌121點，報6988點，科指跌76點，報4254點。

碧桂園服務（6098）跌5.2%，安踏（2020）跌4.5%，創科（0669）跌4%，東方海外（0316）跌3.5%，舜宇（2382）跌3.3%。

【09:44】

港股開市後走勢迅即逆轉，恒指最新報20866點，跌247點，國指最新報7030點，跌79點，科指最新報4293點，跌36點。

安踏（2020）跌3.7%，中升（0881）跌1.5%，網易（9999）跌1.1%，阿里（9988）跌1.4%，騰訊（0700）跌0.6%。

【09:25】

恒指最新報21116點，升3點，國指最新報7122點，升3點，科指最新報4342點，高開11點。

有線寬頻（1097）最新報元，%。其他電視媒體股方面，TVB（0511）最新報3.87元，平開，Now及ViuTV母公司電盈（0008），最新報3.9元，跌0.3%。

科技股今早，阿里（9988）最新報102.3元，跌0.2%，騰訊（0700）最新報382.2元，升1%，美團（3690）最新報148.6元，高開0.6%。

銀行股方面，滙豐（0005）最新報58.2元，平開，恒生（0011）最新報124.6元，低開0.7%，至於明日公布業績的渣打（2888）及東亞（0023），分別高開0.07%及平開。