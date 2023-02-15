滬深股市低收　亞太區股市紛紛向下　台股跌221點｜持續更新

美國於周二（14日）公布上月消費物價指數（CPI），按年升6.4%，升幅較預期高，3名擁有投票權的聯儲銀行行長籲當局繼續加息，以壓抑通脹。數據公布後，美股走勢個別，其中道指及標普指數結束連續2日升勢，納指卻上揚。今早亞太區股市走勢偏軟。另一方面，有線寬頻（1097）宣布提早向政府交還收費電視牌照，今早復牌。



【15:31】

內地股市低收，上證收市報3280點，跌12點，深成跌30點，報12064點，滬深300指數收市報4123點，跌21點，創業板指數收市報2547點，跌17點。

亞太區股市方面，日本股市收市報27501點，跌100點，台灣股市收市報15432點，跌221點，韓股跌37點，報2427點。

港股方面，恒指最新報20790點，跌323點，國指最新報7010點，跌99點，科指跌38點，報4291點。

【13:37】

港股跌幅維持在約270點，最新報20840點，跌273點，國指跌80點，報7029點，科指跌21點，報4309點。

創科（0669）跌5.1%，中海外（0688）跌5%，東方海外（0316）跌3.9%。

【12:17】

港股今早處於弱勢，曾挫逾300點之餘，更失守21000點。

恒指中午收市報20840點，跌272點，國指最報7031點，跌78點，科指跌23點，報4307點，成交額為579.6億元。

內需及消費股回落，安踏（2020）跌3.6%，報106.7元，李寧（2331）跌2.6%，海底撈（6862）跌2.8%，潤啤（0291）跌0.2%。

工業股亦處於弱勢，創科（0669）跌5.5%，申洲（2313）跌2.4%。

物管股回落，碧桂園服務（6098）跌3.9%，雅生活（3319）跌2.7%，世茂（0873）跌3.6%。

內房股同樣受壓，碧桂園（2007）跌3.4%，龍湖（0960）跌2.7%，中海外（0688）跌3.5%，萬科（2202）跌2.4%，旭輝（0884）跌1.9%。

科技股走勢個別，騰訊（0700）跌0.3%，小米（1810）升0.8%，百度（9888）升3.8%。

【10:37】

港股跌幅進一步擴大，最新報20760點，跌353點，國指跌121點，報6988點，科指跌76點，報4254點。

碧桂園服務（6098）跌5.2%，安踏（2020）跌4.5%，創科（0669）跌4%，東方海外（0316）跌3.5%，舜宇（2382）跌3.3%。

【09:44】

港股開市後走勢迅即逆轉，恒指最新報20866點，跌247點，國指最新報7030點，跌79點，科指最新報4293點，跌36點。

安踏（2020）跌3.7%，中升（0881）跌1.5%，網易（9999）跌1.1%，阿里（9988）跌1.4%，騰訊（0700）跌0.6%。

【09:25】

恒指最新報21116點，升3點，國指最新報7122點，升3點，科指最新報4342點，高開11點。

有線寬頻（1097）最新報元，%。其他電視媒體股方面，TVB（0511）最新報3.87元，平開，Now及ViuTV母公司電盈（0008），最新報3.9元，跌0.3%。

科技股今早，阿里（9988）最新報102.3元，跌0.2%，騰訊（0700）最新報382.2元，升1%，美團（3690）最新報148.6元，高開0.6%。

銀行股方面，滙豐（0005）最新報58.2元，平開，恒生（0011）最新報124.6元，低開0.7%，至於明日公布業績的渣打（2888）及東亞（0023），分別高開0.07%及平開。