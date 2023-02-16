恒生指數升幅逾400點 ATMXJ均上揚 京東飆逾7%｜持續更新
撰文：張偉倫
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美國上月零售銷售按年增加3%，數據市場人士預期理想。美國三大指數均上揚，道指升38點，納指升110點。亞太股市早段均上揚，其中日本股市升200點。
【10:43】
港股升幅進一步擴大至逾400點，最新報21228點，升415點，國指升165點，報7183點，科指升150點，報4439點。
美團（3690）升3.2%，報150.6元，騰訊（0700）升3.8%，阿里（9988）升3.5%，小米（1810）升3.1%，京東（9618）飆7.1%。
【09:48】
恒指升幅擴大，最新報21019點，升207點，國指升80點，報7098點，科指升87點，報4375點。
阿里（9988）升1.8%，美團（3690）升1.5%，騰訊（0700）升1.9%，小米（1810）升2.3%。
【09:25】
恒指高開134點，報20947點，國指高開43點，報7061點，科指最新報4328點，高開39點。
宏利（0945）升0.5%，友邦（1299）升0.7%。
滙豐（0005）升0.7%。
科技股方面，阿里（9988）升1.1%，美團（3690）跌1%，騰訊（0700）升1%。
海底撈（6862）升0.8%。