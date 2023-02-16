港股全日升175點 ATMXJ高收 渣打放榜股價逼近70元
美國上月零售銷售按年增加3%，數據市場人士預期理想。美國三大指數均上揚，道指升38點，納指升110點。亞太股市早段均上揚，其中日本股市升200點。
【16:39】
港股高收，更一度收復21000點，科技股普遍上揚成為大市上升動力。
恒指收市報20987點，升175點，國指升71點，報7089點，科指升78點，報4367點，成交額為1,229億元。
科技股普遍高收，小米（1810）升0.8%，美團（3690）升1.6%，阿里（9988）升1.2%，騰訊（0700）升1.5%，京東（9618）升5.2%。
內房股反彈，碧桂園（2007）升2%，龍湖（0960）升2.8%，中海外（0688）升3.1%，潤地（1109）升0.7%，萬科（2202）升1%。
物管股方面，碧桂園服務（6098）升2%，世茂服務（0873）升1.7%，中海物業（2669）升0.3%，華潤萬象（1209）升4.7%。
銀行股方面，渣打（2888）升2.7%，報69.85元，滙豐（0005）升1%，東亞（0023）逆市跌1.8%。
【15:14】
內地股市低收，上證收市報3249點，跌31點，深成收市報11907點，跌156點，滬深300指數收市報4093點，跌30點，創業板收市報2512點，跌34點。
亞太區股市方面，日股升194點，報27696點，台股升117點，報15550點，韓股升47點，報2475點。
港股方面，恒指升幅進一步收窄，最新報20968點，升156點，國指升65點，報7083點，科指升73點，報4361點。
【14:27】
港股升幅午收窄，恒指最新報21042點，升229點，國指升92點，報7110點，科指升89點，報4378點。
聯想（0992）升6.4%，京東（9618）升5.9%。
【13:09】
恒指升勢在午後維持逾400點，最新報21277點，升465點，國指升180點，報7199點，科指升172點，報4460點。
渣打（2888）已於中午公布全年業績，午後股價升幅擴大，最新報70.5元，升3.7%。
【12:34】
港股今早表現突出，升幅接近500點，直逼21300點，科技股更為升市功臣。恒指中午收市報21292點，升479點，國指升187點，報7205點，科指升178點，報4467點，成交額為639.8億元。
科技股今早表現強勁，其中京東（9618）飆7.5%，報217.2元，小米（1810）升2.9%，阿里（9988）升4%，騰訊（0700）升3.7%，美團（3690）升3.4%，百度（9888）2.1%。
聯想（0992）升7.6%，報7.06元，舜宇（2382）升5.2%，瑞聲（2018）升3.1%。
金融股上揚，港交所（0388）升2.9%，滙豐（0005）升0.7%，渣打（2888）升1%。
內房股反彈，龍湖（0960）升4%，中午收市報25.7元，碧桂園（2007）升4.3%，中海外（0688）升4.4%。
物管股同樣上揚，碧桂園服務（6098）升4.3%，華潤萬象（1209）升6%。
【10:43】
港股升幅進一步擴大至逾400點，最新報21228點，升415點，國指升165點，報7183點，科指升150點，報4439點。
美團（3690）升3.2%，報150.6元，騰訊（0700）升3.8%，阿里（9988）升3.5%，小米（1810）升3.1%，京東（9618）飆7.1%。
【09:48】
恒指升幅擴大，最新報21019點，升207點，國指升80點，報7098點，科指升87點，報4375點。
阿里（9988）升1.8%，美團（3690）升1.5%，騰訊（0700）升1.9%，小米（1810）升2.3%。
【09:25】
恒指高開134點，報20947點，國指高開43點，報7061點，科指最新報4328點，高開39點。
宏利（0945）升0.5%，友邦（1299）升0.7%。
滙豐（0005）升0.7%。
科技股方面，阿里（9988）升1.1%，美團（3690）跌1%，騰訊（0700）升1%。
海底撈（6862）升0.8%。