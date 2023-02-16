內房債務問題影響銀行資產質素　東亞去年金融工具減值急增

內房企業財務問題，對銀行業資產質素帶來壓力，東亞銀行（0023）於業績公告內指出，去年監管行動對內地房地產行業構成嚴重打擊，並注意到近年內地監管機構日益關注該行業債務負擔問題，所以自2021年起開始減少商業房地產相關貸款，並與客戶緊密聯繫以減低風險。可是去年多間內房企業面對資金流動性問題，因此加大對該行業撥備，導致全年盈利減少17.3%。



東亞指出，去年香港銀行業務未扣除減值損失的經營溢利為54.04億元，金融工具減值損失34.95億元，除稅前溢利為31.52億元。內地業務未扣除減值損失的經營溢利為14.83億元，金融工具減值損失為20.88億元，稅前虧損3.54億元。

該行解釋年內香港業務減值損失增加23.7億元至34.95億元，與內地房地產拖欠還款問題在離岸貸款方面尤其顯著，若干規模較大客戶在去年第4季遭進一步下調評級，該行已就相關問題作適當撥備。

東亞內地業務減值貸款比率增至2.75%

內地業務方面，東亞指出房地產行業仍受壓，內房企業違約不斷增加，導致若干房地產客戶被東亞中國降級，減值貸款比率較2021年底增加1.21個百分點至2.75%，金融工具減值損失按年增加237.8%至20.88億元。

東亞於去年業績內指出，涉及內地物業發展的貸款為383.39億元，涉及物業投資的貸款為109.18億元，兩者合共492.57億元，佔該行整體客戶總額的8.97%。

渣打去年為內房作出5.82億美元風險承擔

不單止東亞受到內地房地產行業轉弱的壓力，渣打（2888）亦受到波及。渣打指出去年作出信貸減值支出8.38億元（美元‧下同），按年增加5.75億元，當中對內地商業房地產風險承擔為5.82億元。

單計去年第4季，信貸減值3.44億元，其中對內地商業房地產風險承擔支出1.63億元，因主權評級下調作出的支出1.09億元。