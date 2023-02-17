奧園出售奧園健康29.9%股權　作價2.56億元　持股將降至不足25%

奧園（3883）公布將奧園健康（3662）的29.9%股權，出售予南粵星橋，作價為2.56億元。

奧園指出以2.56億元，向南粵星橋出售2.17億股或29.9%奧園健康股權，完成後奧園在奧園健康持股會由目前的54.58%，降至24.68%。

奧園又指出今次交易每股作價為1.179元，較奧園健康於2022年4月1日停牌前上連續5個交易日平均收市價1.822元，折讓35.29%。

奧園﹕出售奧園健康股權降助債務水平

奧園指出，受中國房地產市場下行及自2021年以來的全國性宏觀調控政策的影響，公司難以通過慣常渠道取得融資。為改善流動性並獲取融資以滿足集團的財務需求，積極就其中國及離岸資產尋求潛在買家，相關買賣條款須符合公司及其持份者整體最佳利益。出售事項便是該等舉措之一部分。

公司又指出考慮到當前市況，董事認為出售事項有利於變現在目標公司的部分非地產投資，降低債務水平，有利離岸債務重組。董事會（包括獨立非執行董事）進一步認為，該協議的條款及條件（包括代價）乃正常商業條款，屬公平合理，且符合公司及股東整體利益。

此外奧園健康宣布，郭梓寧已從周四（16日）起辭任主席及非執行董事，並宣布委任朱雲帆為非執行董事，同樣在周四起生效。