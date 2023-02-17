中梁公布境外債初步重整方案　提出以新優先票據作交換未償還債務

中梁（2772）公布解決境外債的整體初步方案的部份條件。提出向債權人發行新優先票據及優先可換股票據，以交換未債還債務及利息，該等票據年期為4年。同時又指出一直與境外優先票據及其他境外債務若干持有人，進行溝通及建設性接洽，力求就總額11.8億美元的境外債務制定整體解決方案。



公指出初步整體解決方案關鍵暫定條款，可能包括向境外無擔保債持人提出將其境外債境及應計未付利息，交換為單個或多個系列的新優先票據，或新優先票據與新可換股票據的組合，可換股票據日後可以轉換為公司普通股。新優先票據及/或新可換股票據到期日將延長（目前考慮最終到期日不超過協議安排生效日期後的4年）。新優先票據將在新票據期限內分期償還本金，目前預期新可換票據將佔新優先票據及新可換票據合計本金金額不逾20%。

同時減少現金利息，及實物支付利息的緩衝期限，以便為公司提供適當時間恢復運營及流動性狀況。公司目前考慮的實物支付利息緩衝期限不超過新票據的首12個月，之後預期將以現金支付此類利息。向同意協議安排的債務持有人支付獎勵費。

中梁相信與獨立國際財務顧問公司估計的清算回收金額相比，若債務持有人接受整體解決方案建議，將提供更佳回收價值。

方案條款正在考慮

公司指出仍在考慮整體解決方案的條款，尚未就整體解決方案的條款與境外債權人訂立正式協議。整體解決方案的實際條款須視乎與境外債權人商討，可能與上述初步暫定條款有區別。

公司預期將繼續與境外債權人進行積極和建設性的對話，以在切實可行的範圍內盡快落實整體解決方案的條款。為此，公司正與部份境外債權人簽訂保密協議，以促進其評估整體解決方案，及本集團的財務和運營狀況。公司重申將與境外債權人保持積極溝通，並鼓勵其就整體解決方案的進展與財務顧問聯繫。