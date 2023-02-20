中國宏橋升8.5%表現冠藍籌　中移動揚逾3%　港股再轉升｜持續更新

美國股市於上周五（17日）走勢個別，其中道指上揚129點，納指及標普指數均低收。亞太區股市今早曾未見有太大變化。港匯方面，今早美元兌港元報7.8433，港元距弱方兌換保證相距67點子。



【10:39】

港股轉升，恒指最新報20765點，升45點，國指升15點，報7006點，科指升21點，報4278點。

中國宏橋（1387）升8.5%，聯想（0992）升5.2%，聯通（0762）升4.5%，中移動（0941）升3.1%。

【10:07】

眾安（6060）上周五（17日）發盈警，可是今早股價卻上揚，最新報22.64元，升6.3%。

恒指最新報20683點，跌35點，國指最新報6972點，跌18點，科指最新報4253點，跌4點。

【09:36】

港股早段走勢反覆，恒指一度轉升，最新報20704點，跌15點，國指跌2點，報6988點，科指最新報4254點，跌3點。

【09:20】

恒指最新報20681點，低開38點，國指最新報6976點，低開15點，科指最新報4248點，低開9點。

阿里（9988）最新報98.8元，低開0.7%，騰訊（0700）最新報371.6元，低開0.6%，美團（3690）最新報144.7元，高開0.3%。

滙豐（0005）及旗下恒生（0011）將於周二公布2022年全年業績，滙豐最新報58.4元，高開0.3%，恒生最新報123元，低開0.2%。

地產股方面，新世界（0017）最新報21.8元，低開0.2%，新地（0016）最新報110.9元，平開。