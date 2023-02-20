滬深股市高收　亞太區股市上揚　港股升逾200點｜持續更新

美國股市於上周五（17日）走勢個別，其中道指上揚129點，納指及標普指數均低收。亞太區股市今早曾未見有太大變化。港匯方面，今早美元兌港元報7.8433，港元距弱方兌換保證相距67點子。



【15:13】

內地股市高收，上證收市報3290點，升66點，深成收市報11954點，升238點，滬深300指數收市圾4133點，升98點，創業板指數升31點，報2480點。

亞太區股市方面，日股升18點，報27531點，韓股升3點，報2455點，台股升71點，報15551點。

港股方面，恒指升203點，報20923點，國指升7082點，升90點，科指升65點，報4323點。

【14:20】

港股升幅在午後擴大，恒指最新報20968點，升248點，國指升108點，報7099點，科指最新報4340點，升82點。

中國宏橋（1387）升10.5%，信義玻璃（0868）升6.4%，海爾智家（6690）升4.9%，聯想（0992）升4.7%，聯通（0762）升4.1%。

【12:44】

恒指今早反覆高收，並企穩20800點，當中中國宏橋（1387）表現最佳，升幅達12%。

恒指中午收市報20887點，升167點，國指升63點，報7054點，科指升48點，報4305點，成交額為595億元。

中資電訊股今早普遍上揚，聯通（0762）升4.3%，中移動（0941）升3.1%，中電信（0728）升5.1%。

上周五（17日）已公布截至去年12月底止季績的聯想（0992），今早曾高見7.27元，中午收市報7.11元，升4.9%。

內房股方面，碧桂園（2007）升3.9%，龍湖（0960）升2.4%，雅居樂（3383）升3.1%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升2.5%，雅生活（3319）升3.4%，中海物業（2669）升2.6%。

【10:39】

港股轉升，恒指最新報20765點，升45點，國指升15點，報7006點，科指升21點，報4278點。

中國宏橋（1387）升8.5%，聯想（0992）升5.2%，聯通（0762）升4.5%，中移動（0941）升3.1%。

【10:07】

眾安（6060）上周五（17日）發盈警，可是今早股價卻上揚，最新報22.64元，升6.3%。

恒指最新報20683點，跌35點，國指最新報6972點，跌18點，科指最新報4253點，跌4點。

【09:36】

港股早段走勢反覆，恒指一度轉升，最新報20704點，跌15點，國指跌2點，報6988點，科指最新報4254點，跌3點。

【09:20】

恒指最新報20681點，低開38點，國指最新報6976點，低開15點，科指最新報4248點，低開9點。

阿里（9988）最新報98.8元，低開0.7%，騰訊（0700）最新報371.6元，低開0.6%，美團（3690）最新報144.7元，高開0.3%。

滙豐（0005）及旗下恒生（0011）將於周二公布2022年全年業績，滙豐最新報58.4元，高開0.3%，恒生最新報123元，低開0.2%。

地產股方面，新世界（0017）最新報21.8元，低開0.2%，新地（0016）最新報110.9元，平開。