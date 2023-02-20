洪灝：內地經濟復甦漸次展開　人民幣強勢只會遲到不會缺席

對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝發表中國市場策略報告，提到中國經濟周期性復甦的圖景正漸次展開。高頻數據顯示，大城市擁堵延時和地鐵客流已回升至近常態水平。一線城市的二手房交易反彈強勁。然而，在社交媒體風靡盛行的時代，二手房市場的形勢缺乏客觀的評估。畢竟，二手房交易對經濟增長的貢獻遠不及新房，認為不宜過度解讀二手房地產回暖。



對於人民幣，報告指出，代客結匯順差的增長跌至歷史新低，在一定程度上解釋了為什麽在2022年，破紀錄的外貿和經常賬戶盈余卻未能轉化為人民幣的強勢和股市上漲的動力。然而，隨著中國央行資產負債表的擴張，以及隨之而來的預期和基本面修覆，洪灝認為，人民幣的強勢只會遲到，不會缺席。

股市走勢方面，儘管在更長的交易時間窗口中，經濟復甦前景可期，但短期的現實，卻是市場漲勢繼續停滯不前，這種阻力很可能是技術原因所致。譬如，北向買盤似乎有些兵疲馬困，而之前市場的漲幅似乎也在南水當前類似的水平上止步停足。

他又指出在翹首以待的經濟復甦得到數據的進一步佐證之時，交易員往往會暫時偃旗息鼓，獲利了結。日趨膠著的地緣政治局勢，以及全面註冊制下股票發行制度對二級市場流動性影響幾何的隱憂，令在岸和離岸市場繼續遇阻。