星展香港：通關對樓市影響待反映　市況改善因本地買家「轉軚」

星展香港研究部執行董事丘卓文今日（20日）表示，香港與內地通關對樓市的影響仍需時反映，料今年本港樓價維持平穩，最優惠利率料升至約6厘，按揭息率亦將升至近4厘。



丘卓文指，目前內地入境人數是疫情前的20%，對樓市的支持作用仍未反映。至於最近市況改善並非因為內地人入市，而是本地買家「轉軚」，「佢哋覺得樓價見底，唔再觀望，開始入市。」

丘卓文又指，今年樓市仍有不明朗因素，去年一手成交大跌四成，已推出但未售出的單位達到1.8萬伙，創2004年上半年以來新高，市場需要一段時間去消化，但相信只要發展商不急於加價，市場仍然有能力吸納。

他又謂，隨着市況回穩，政府沒有急切需要為樓市「撤辣」。

早前截標的小蠔灣車廠上蓋住宅項目，最終流標。（資料圖片／李澤彤攝）

估值過百億元地皮仍有流標風險

寫字樓市場方面，丘卓文表示，目前寫字樓有大量供應，再加上外圍經濟環境不穩，即將落成的中環新商廈預租率仍處低水平，預計中環寫字樓空置率可能升穿9%，今年整體租金將再跌5%。

對於近期有三幅地皮流標，丘卓文表示，今年規模較大、估值過百億元的地皮仍有流標風險，發展年期較長及商業項目流標風險更高。

另外，被問及領展（0823）近日出供股集資，負債較高的發展商是否會跟隨？丘卓文認為，發展商有其他手段減低負債，目前應不會採取供股集資。